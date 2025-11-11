Cờ vua Việt Nam giành 2 HCV tại ngày cuối giải vô địch Đông Nam Á 2025

Các kỳ thủ của Việt Nam đã giành thêm 2 tấm HCV trong ngày cuối tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2025 vừa khép lại ở Philippines.

Kỳ thủ Việt Nam đã tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á 2025. Ảnh: VNCHESS

Ngày 10-11 đã khép lại các ván cuối cùng nội dung cờ nhanh, cờ chớp của bảng nam, nữ. Kết thúc các cuộc tranh tài, đội tuyển cờ vua Việt Nam giành thêm 2 HCV.

Trong bảng cờ nhanh của nam, kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy đã giành HCV khi đạt tổng 6 điểm qua 7 ván đấu. Tại bàn của mình, Quốc Hy không thua ván nào mà giành 5 trận thắng còn 2 trận hòa qua đó giữ vị trí số 1 chung cuộc. Tại bảng này, kỳ thủ Đặng Hoàng Sơn cũng đạt tổng 6 điểm nhưng kém Quốc Hy ở chỉ số phụ nên đứng hạng nhì, nhận HCB.

Tấm HCV thứ 2 của đội tuyển cờ vua Việt Nam có ở nội dung cờ chớp nữ. Tại bảng này, kỳ thủ Nguyễn Hồng Anh xuất sắc lên ngôi vô địch khi đạt tổng 8,5 điểm sau 9 ván đấu. Hồng Anh đã giành 8 ván thắng và 1 ván hòa để giữ thành tích trên. Ván hòa duy nhất của kỳ thủ này là ván cuối, khi gặp kỳ thủ chủ nhà Philippines Frayna Janelle Mae. Trong nội dung cờ chớp nữ, các đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Thị Mai Hưng không đứng trong nhóm đầu.

Với các bảng cờ nhanh nữ và cờ chớp nam, đội cờ vua Việt Nam không có kỳ thủ giành được huy chương. Người có kết quả cờ nhanh nữ tốt nhất cho Việt Nam là Bạch Ngọc Thùy Dương (hạng 4, đạt 5,5 điểm) còn đại kiện tướng Trần Tuấn Minh có thành tích tốt nhất ở cờ chớp nam (hang 6, đạt 7 điểm).

MINH CHIẾN