Các môn khác

Cờ vua Việt Nam giành 2 HCV tại ngày cuối giải vô địch Đông Nam Á 2025

SGGPO

Các kỳ thủ của Việt Nam đã giành thêm 2 tấm HCV trong ngày cuối tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2025 vừa khép lại ở Philippines.

Kỳ thủ Việt Nam đã tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á 2025. Ảnh: VNCHESS
Kỳ thủ Việt Nam đã tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á 2025. Ảnh: VNCHESS

Ngày 10-11 đã khép lại các ván cuối cùng nội dung cờ nhanh, cờ chớp của bảng nam, nữ. Kết thúc các cuộc tranh tài, đội tuyển cờ vua Việt Nam giành thêm 2 HCV.

Trong bảng cờ nhanh của nam, kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy đã giành HCV khi đạt tổng 6 điểm qua 7 ván đấu. Tại bàn của mình, Quốc Hy không thua ván nào mà giành 5 trận thắng còn 2 trận hòa qua đó giữ vị trí số 1 chung cuộc. Tại bảng này, kỳ thủ Đặng Hoàng Sơn cũng đạt tổng 6 điểm nhưng kém Quốc Hy ở chỉ số phụ nên đứng hạng nhì, nhận HCB.

Tấm HCV thứ 2 của đội tuyển cờ vua Việt Nam có ở nội dung cờ chớp nữ. Tại bảng này, kỳ thủ Nguyễn Hồng Anh xuất sắc lên ngôi vô địch khi đạt tổng 8,5 điểm sau 9 ván đấu. Hồng Anh đã giành 8 ván thắng và 1 ván hòa để giữ thành tích trên. Ván hòa duy nhất của kỳ thủ này là ván cuối, khi gặp kỳ thủ chủ nhà Philippines Frayna Janelle Mae. Trong nội dung cờ chớp nữ, các đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Thị Mai Hưng không đứng trong nhóm đầu.

Với các bảng cờ nhanh nữ và cờ chớp nam, đội cờ vua Việt Nam không có kỳ thủ giành được huy chương. Người có kết quả cờ nhanh nữ tốt nhất cho Việt Nam là Bạch Ngọc Thùy Dương (hạng 4, đạt 5,5 điểm) còn đại kiện tướng Trần Tuấn Minh có thành tích tốt nhất ở cờ chớp nam (hang 6, đạt 7 điểm).

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

cờ vua Hoàng Thị Bảo Trâm Nguyễn Thị Mai Hưng cờ vua Việt Nam cờ vua Đông Nam Á 2025 Nguyễn Quốc Hy Nguyễn Hồng Anh

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn