Kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy giành HCB giải vô địch cờ vua Đông Nam Á 2025

Kỳ thủ của cờ vua TPHCM và đội tuyển cờ vua Việt Nam đã giành tấm huy chương đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á 2025.

Nguyễn Quốc Hy giành được HCB tại giải vô địch Đông Nam Á 2025. Ảnh: NGUYỄN MINH

Nguyễn Quốc Hy đã giành được tấm huy chương đầu tiên cho đội tuyển cờ vua Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á 2025 đang tổ chức tại Philippines.

Nội dung cờ tiêu chuẩn đã thi đấu đầu tiên. Khép lại 9 ván theo hệ Thụy Sỹ của bảng nam, Nguyễn Quốc Hy đã giành 6,5 điểm để đứng vị trí thứ nhì, nhận HCB. Trong 9 ván, Quốc Hy để thua trận khởi đầu trước kỳ thủ Nouri Alekhine (Philippines). Tuy nhiên, kỳ thủ trẻ này thi đấu hiệu quả trở lại và giành 5 ván thắng, 3 ván hòa để có kết quả hạng nhì chung cuộc. Tại ván cuối, Quốc Hy thắng kỳ thủ Raahul V S. Tuy nhiên, Raahul, V S vẫn đảm bảo được 7 điểm chung cuộc nên giành HCV. Trong bảng nam, đại kiện tướng Trần Tuấn Minh chỉ đạt 5,5 điểm nên đứng hạng 7. Các kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Văn Huy ở nhóm sau các kỳ thủ đạt kết quả cao nhất.

Tại nội dung cờ tiêu chuẩn nữ, cờ vua Việt Nam không có kỳ thủ nào đứng trong top 3. Đại kiện tướng Hoàng Thị Bảo Trâm đạt 5,5 điểm nên đứng hạng 6. Bảo Trâm giành 3 ván thắng, 5 ván hòa và 1 ván thua. Kỳ thủ trẻ Bạch Ngọc Thùy Dương cũng có 5,5 điểm đứng hạng 10 trong khi đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng có 5,5 điểm, xếp hạng 11.

Giải sẽ tranh tài tới ngày 10-11. Các kỳ thủ góp mặt nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp.

Với cờ tiêu chuẩn, mỗi bên có 90 phút cộng thêm 30 giây cho mỗi nước đi; cờ nhanh là 15 phút cộng 10 giây mỗi nước; và cờ chớp là 3 phút cộng 2 giây mỗi nước.

Theo điều lệ, ngôi vô địch bảng nam cờ tiêu chuẩn còn được công nhận danh hiệu trực tiếp đại kiện tướng (GM), còn ở bảng nữ là đại kiện tướng nữ (WGM). Kỳ thủ có ngôi á quân và hạng ba tương ứng nhận danh hiệu kiện tướng quốc tế (IM) và kiện tướng quốc tế nữ (WIM) với điều kiện hệ số elo đạt mức chuẩn theo quy định của FIDE.

MINH CHIẾN