LA Lakers thắng kịch tính Denver Nuggets, San Antonio Spurs tiếp tục áp đảo

Luka Doncic, người dẫn đầu danh sách ghi điểm của NBA, đã có một cú triple-double với 30 điểm, 13 kiến ​​tạo và 11 rebound, cản bước nỗ lực triple-double của Nikola Jokic bên phía Denver Nuggets, người cũng ghi được 24 điểm, 16 rebound và 14 kiến ​​tạo...

Doncic ăn mừng chiến thắng với James

Ngôi sao bóng rổ người Slovenia chia sẻ - sau khi giúp cho Los Angeles Lakers đánh bại Denver Nuggets với điểm số kịch tính là 127-125: “Trận đấu này rất quan trọng. Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài đi đến vòng đấu play-off. Chúng tôi phải tiếp cận mọi trận đấu theo cùng một cách thức giống nhau!”.

Trận đấu chỉ kéo dài đến hiệp phụ bởi vì Austin Reaves của LA, người ghi được 32 điểm, cao nhất trận, đã bắt được bóng bật ra - từ cú ném phạt hụt của chính mình và ghi một cú ném rổ gỡ hòa từ phía bên trái khi chỉ còn 1,9 giây nữa là hết thời gian thi đấu chính thức. Diễn biến quá kịch tính nghẹt thở.

“Tôi thấy họ chỉ có một người ở phía đó - nên tôi cố gắng ném hụt ở phía đó và ghi điểm!”, Reaves hào hứng cho biết, “Tôi đã từng làm được điều này (là ghi điểm với chiêu trò ném phạt hụt khá là thú vị) 1 lần rồi nhưng không đến mức độ kiểu như là thế này đâu”.

Điểm số lại hòa nhau ở những phút cuối hiệp phụ - trước khi Doncic lập nên pha lập công xuất sắc. “Tôi chỉ muốn tung cú ném của mình thôi”, Doncic nói, “Tôi thấy có khoảng trống nên đã di chuyển sang phía bên kia. Tôi lùi lại một bước, tôi luyện tập điều này nhiều, tin tưởng vào cú ném của mình”.

Ở tại San Antonio, Victor Wembanyama đã có màn trình diễn toàn diện cực kỳ xuất sắc ghi 32 điểm và có 12 rebound, để qua đó dẫn dắt San Antonio Spurs giành chiến thắng trước Charlotte Hornets với điểm số rất ấn tượng là 115-102.

Ngoài ra, trung phong người Pháp năm nay mới chỉ 22 tuổi (cao 2,24m), còn có thêm 8 pha kiến ​​tạo, 3 pha chắn bóng và 2 pha cướp bóng, giúp đội chủ nhà Spurs trả thù trận thua hồi tháng Giêng trước Charlotte.

“Đó có thể là trận đấu phòng ngự tệ hại nhất của tôi trong suốt cả năm nay”, Wembanyama nói khi nhớ về trận thua có điểm số 106-111 diễn ra hôm 31-1, “Chính vì vậy, chúng tôi phải chứng tỏ bản thân hôm nay”.

Spurs đã nâng thành tích trong mùa giải năm nay lên thành 49 trận thắng - 18 trận thua, chỉ xếp thứ 2 trên toàn NBA và chỉ kém đội dẫn đầu miền Tây kiêm Đương kim vô địch NBA Oklahoma City 3 trận thắng.

“Điều tiếp theo khá là đơn giản. Chúng tôi muốn giành chiến thắng - với mọi thứ”, Wembanyama rất tự tin cho biết, “ Một bất lợi của chúng tôi là thiếu kinh nghiệm. Nhưng đó cũng có thể là một lợi thế, bởi vì nếu chúng tôi không biết điều đó là bất khả thi, thì chúng tôi vẫn có thể làm được”.

Spurs (đã thua Denver hôm thứ Năm) khi mà Wembanyama vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân phải, đang chuẩn bị cho lần xuất hiện đầu tiên tại vòng play-off kể từ năm 2019. Lần cuối cùng họ thắng một loạt trận play-off là vào năm 2017. Với họ, những diễn biến sắp tới là cực kỳ quan trọng.

Wembanyama rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe cho giai đoạn tiếp theo và trong hành trình chinh phục các danh hiệu cá nhân - Cầu thủ xuất sắc nhất NBA (MVP) và Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất NBA.

“Trong tâm trí tôi, điều quan trọng nhất là phải chăm sóc tốt cơ thể vì tôi cũng muốn giành được danh hiệu MVP, và Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất năm”, Wembanyama nói, “Tôi đang cố gắng duy trì phong độ cao nhất cho đến cuối mùa giải - thực sự chú trọng đến việc điều trị, giấc ngủ, thói quen sinh hoạt và cống hiến hết mình cho đội”.

Đ.Hg.