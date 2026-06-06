Tay chèo Diệp Thị Hương giành 3 HCV giải vô địch canoeing trẻ châu Á 2026

Đội tuyển canoeing trẻ Việt Nam đã giành được những tấm HCV đầu tiên trong giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 đang tổ chức tại Kazakhstan.

Diệp Thị Hương đang thi đấu xuất sắc tại giải vô địch trẻ châu Á 2026. Ảnh: ACC

Thông tin từ Ban huấn luyện đội tuyển canoeing Việt Nam từ Kazakhstan chia sẻ về cho biết, chúng ta đã sớm giành được 3 tấm HCV trong các nội dung thi đấu ở kết quả mới nhất.

Thành tích 3 HCV lần lượt thuộc về tay chèo trẻ Diệp Thị Hương. Nữ tuyển thủ của thể thao Công an Nhân dân và đội tuyển canoeing Việt Nam đã có ngôi vô địch nội dung C1-200, C1-500 và C1-1.000 ở Kazakshtan lần này. Các kết quả vô địch nội dung C1-200 và C1-500 đã giúp Diệp Thị Hương bảo vệ tấm HCV từng có từ giải năm ngoái.

Giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 còn tiếp tục tranh tài tới ngày 7-6 và đội canoeing Việt Nam sẽ thi đấu các nội dung cuối cùng trong giải.

Giải năm nay thu hút 350 tay chèo tới từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu lục góp mặt thi đấu các nội dung dành cho kayak, canoeing. VĐV thi đấu đối với nhóm tuổi vô địch trẻ và vô địch U23 nam, nữ dành cho thuyền cá nhân, thuyền đôi. Chương trình thi đấu được diễn ra từ ngày 4-6 tới 7-6.

Đội tuyển canoeing Việt Nam cử lực lượng các tuyển thủ trẻ tốt nhất góp mặt để tập trung giành thành tích cao nhất.

Năm ngoái, giải đấu từng tổ chức tại Thái Lan và đội canoeing Việt Nam đã giành nhiều kết quả HCV để đứng ở nhóm đầu. Trong giải này, tay chèo Diệp Thị Hương cũng đóng góp HCV vào thành tích chung toàn đoàn. Trong giải trẻ châu Á 2025, đội canoeing Việt Nam đã có 2 HCV (Mạc Thị Thanh Thủy nội dung C1-500 và Mạc Thị Thanh Thủy/Ma Thị Diệu Ngọc nội dung C2-500). Với nội dung vô địch U23, đua thuyền canoeing Việt Nam từng có 5 HCV.

MINH CHIẾN