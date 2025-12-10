Nhà vô địch canoeing Nguyễn Thị Hương: Tôi đã giữ đúng lời hứa!

Chia sẻ rất nhanh trong cuộc trò chuyện ngắn ngay khi giành được tấm HCV SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Hương cho biết mình đã làm tốt chuyên môn lần này.

Nguyễn Thị Hương (giữa) và đồng đội được khen thưởng với tấm HCV đầu tiên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Trước khi thi đấu SEA Games 33-2025, tôi đã được chuẩn bị tốt. Tôi cũng hứa với thầy là sẽ giành được kết quả tốt nhất. Tôi hoàn thành được lời hứa này”, Nguyễn Thị Hương chia sẻ.

Nhắc về Nguyễn Thị Hương, người làm chuyên môn và chèo thuyền canoeing đã không còn lạ lẫm. Nữ tuyển thủ từng góp mặt tại Olympic Paris (Pháp) 2024 này vẫn là 1 trong những tay chèo có chuyên môn tốt nhất mà đội tuyển canoeing Việt Nam đang sở hữu. “Hương làm tốt yêu cầu về chuyên môn. Ngoài em, đồng đội Diệp Thị Hương cũng phối hợp hiệu quả. Thi đấu 2 người luôn cần sự hợp lý về chiến thuật chèo và các em đã làm tốt để giành HCV tại SEA Games 33-2025”, HLV Lưu Văn Hoàn cho biết.

Đã không ít chia sẻ về việc VĐV chèo thuyền Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi môn đấu diễn ra tại Chonburi (Thái Lan) ở kỳ SEA Games 33-2025. Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội tuyển đua thuyền Việt Nam xác nhận tất cả cùng quyết tâm tập trung cho chuyên môn vì thế các thách thức sẽ không là rào cản.

Nguyễn Thị Hương đã đi ghi dấu cho bản thân khi có 3 lần liên tiếp giành HCV trên đấu trường SEA Games. Cô đã gây tiếng vang lớn khi giành 5 HCV tại kỳ SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam năm 2022.

Lúc đó trên hồ thi đấu tại Vĩnh Phúc (cũ) (nay là Phú Thọ), Nguyễn Thị Hương giành các tấm HCV môn canoeing, vượt trên mọi sự kỳ vọng của giới chuyên môn. Đó là lần đầu tiên cô gái trẻ này được tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á. Tới SEA Games 32-2023 đã diễn ra tại Campuchia, Nguyễn Thị Hương vẫn thi đấu nhưng là thành viên đội tuyển thuyền truyền thống (thuyền rồng). Nguyên do, SEA Games 33-2023 không tổ chức môn canoeing. Dẫu thế, cô và các đồng đội vẫn giành được 3 tấm HCV tại Campuchia.

Năm nay, Nguyễn Thị Hương trở lại SEA Games 33-2025 trong môn canoeing sở trường. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng cô còn góp mặt trong nội dung của thuyền truyền thống bởi lịch thi đấu cho phép tay chèo này có cơ hội thể hiện hết chuyên môn.

Nguyễn Thị Hương rất tự tin vào phong độ của mình. Ảnh: VCRSF

Còn nhớ tại giải canoeing vô địch quốc gia 2025 đã diễn ra ở Hải Phòng tháng 11 năm nay, Nguyễn Thị Hương còn chia sẻ rất thận trọng rằng: “Tôi biết các đội trong khu vực chuẩn bị rất kỹ để thi đấu SEA Games 33-2025 nhưng tôi rất tự tin trong lần thứ 3 tham gia tranh tài ở Đại hội Đông Nam Á. Mình tự tin là sẽ vượt qua được các khó khăn”. Bây giờ tại SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Hương đã làm tốt chuyên môn để cùng đồng đội Diệp Thị Hương giành HCV. Tấm HCV được Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh đánh giá là giá trị lớn bởi tinh thần của toàn đoàn lên rất cao khi chúng ta vượt qua được những mong chờ với tấm HCV đầu tiên.

Đầu năm nay, Nguyễn Thị Hương chính thức rời đơn vị cũ Phú Thọ để gia nhập đội thể thao Hải Phòng sau khi các khoản lương, thưởng bị chậm chi trả. Tuy nhiên, cô từng cho biết mình vẫn rất tập trung vào chuyên môn để mọi tác động không bị ảnh hưởng bởi đua thuyền canoeing là môn thể thao máu thịt của tay chèo này.

MINH CHIẾN