Linh vật SEA Games 33 phủ khắp Bangkok, hút khách từ những ngày đầu

SEA Games 33 đã khai mạc tại sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) vào tối 9-12, mở ra bầu không khí sôi động của sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Cùng với những cuộc tranh tài hấp dẫn, thị trường đồ lưu niệm ăn theo SEA Games cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Người Thái Lan háo hức mua hàng lưu niệm SEA Games 33. ẢNH: HỮU THÀNH

Riêng tại thủ đô Bangkok, linh vật cùng các gian hàng bán đồ lưu niệm được mở sớm từ ngày 7-12 tại những trung tâm thương mại lớn như Siam Center, Siam Paragon… vốn là nơi tập trung đông đảo giới trẻ và khách du lịch.

Đến ngày khai mạc 9-12, các món hàng SEA Games 33 được bày bán đồng loạt tại các địa điểm thi đấu, cũng như khu fanzone nằm trong khu liên hợp thể thao Hua Mak. Việc sưu tầm các món đồ cũng trở thành thú vui quen thuộc của người hâm mộ lẫn giới truyền thông Việt Nam mỗi khi dự đại hội.

Linh vật và các món hàng lưu niệm tại SEA Games 33. ẢNH: HỮU THÀNH

Năm nay, nước chủ nhà Thái Lan giới thiệu bộ linh vật gồm 5 nhân vật, được đặt tên chung là “The Sans”. Bộ linh vật gây ấn tượng với hình dáng tròn trịa, ngộ nghĩnh, được phối các gam màu nổi bật như xanh lá, xanh lam, hồng, vàng và đỏ.

“The Sans” được lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống Thái Lan, kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và văn hóa bản địa. Mỗi nhân vật trong bộ linh vật thể hiện sự mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết, năng lượng tích cực và sự đa dạng văn hóa, những giá trị mà SEA Games 33 muốn truyền tải đến bạn bè khu vực.

Gian hàng bán đồ lưu niệm, linh vật SEA Games 33. CLIP: HỮU THÀNH

Linh vật phiên bản thú nhồi bông được bán với giá 750 baht (khoảng 620.000 đồng), nằm trong nhóm sản phẩm được yêu thích nhất.

Bên cạnh đó, các mặt hàng cao cấp có giá cao hơn, như bình giữ nhiệt (799 baht) và túi xách (790 baht). Những sản phẩm phổ biến khác như búp bê (690 baht), mũ lưỡi trai (599 baht), áo thun (550 baht), quần thun dài (499 baht)… Hai mặt hàng có giá “mềm” nhất là quạt nhựa có giá 89 baht và móc khóa giá 69 baht.

Các gian hàng lưu niệm sẽ hoạt động đến ngày 20-12, phục vụ xuyên suốt giai đoạn diễn ra SEA Games 33. Ban tổ chức còn mở rộng kênh bán hàng qua các nền tảng thương mại điện tử đến hết ngày 30-1-2026, giúp người hâm mộ trong và ngoài Thái Lan dễ dàng mua sắm.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)