Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh chỉ tham dự 3 cự ly tại SEA Games 33

Gương mặt hàng đầu của điền kinh Việt Nam sẽ thi đấu chính thức 3 nội dung ở SEA Games 33-2025 thay vì 4 như dự báo trước đó.

Tại phiên họp kỹ thuật ngày 10-12, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã xác nhận chính thức các nội dung của 50 tuyển thủ sẽ thi đấu tại SEA Games 33-2025.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài 3 cự ly gồm 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Việc đăng ký số nội dung được Ban huấn luyện tính toán phù hợp nhằm đảm bảo tốt nhất thành tích cho Nguyễn Thị Oanh.

Hai năm trước, Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu 4 cự ly 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m chướng ngại vật tại SEA Games 32-2023. Cô giành được HCV ở cả 4 cự ly trên.

Tuy nhiên, Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam có lực lượng đảm bảo ở cự ly 1.500m vì vậy Nguyễn Thị Oanh được giảm tải để tập trung vào nhóm cự ly quan trọng có thể tranh chấp được huy chương cao nhất tại SEA Games 33-2025. Trước khi sang Thái Lan thi đấu, Nguyễn Thị Oanh chỉ tập huấn trong nước và sẵn sàng cho các nội dung 5.000m, 10.000m, 3.000m chướng ngại vật. Trong ngày 10-12, cô đã có mặt trên sân làm quen trước khi thi đấu chính thức SEA Games 33-2025.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 12 HCV tại SEA Games 33-2025. Trong đó, Nguyễn Thị Oanh sẽ nhận trọng trách đảm bảo giành các ngôi vô địch trong nội dung mà cô tham dự.

Tại phiên họp kỹ thuật của môn điền kinh, Ban tổ chức cũng thông tin cụ thể về lịch thi đấu cập nhật và lộ trình dành cho nội dung marathon.

MINH CHIẾN