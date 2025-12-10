Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẵn sàng mục tiêu ‘săn’ HCV SEA Games 33

Các cầu thủ khi đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi

Đội đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi lúc 10 giờ15 ngày 10-12. Nhờ được hỗ trợ theo quy trình ưu tiên dành cho các đoàn tham dự SEA Games 33, mọi thủ tục diễn ra nhanh gọn và suôn sẻ. Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Anh Tú trực tiếp ra đón và động viên tinh thần toàn đội.

Trước khi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã hoàn thành một tháng tập luyện tại TPHCM và chuyến tập huấn chất lượng ở Hàng Châu (Trung Quốc), trong đó có hai trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc. Đây là giai đoạn then chốt để Ban huấn luyện rà soát chuyên môn, hoàn thiện chiến thuật, kiểm tra phong độ từng vị trí và chốt lại danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ.

HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng cho biết tinh thần toàn đội đang rất tốt và các cầu thủ đã sẵn sàng cho mục tiêu cạnh tranh huy chương. Ông khẳng định, trong đội hình có nhiều vận động viên lần đầu dự SEA Games, nhưng Ban huấn luyện tin tưởng vào sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết của toàn đội. “Chúng tôi mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành và cổ vũ. Đó là nguồn động lực lớn giúp toàn đội thi đấu tốt hơn”, HLV Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ.

Môn futsal nữ có 6 đội tranh tài, Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt gặp Indonesia vào ngày 12-12 và Myanmar ngày 14-12. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu Đại học Bangkok, Thonburi, cách nơi đóng quân tại Nonthaburi khoảng 40 phút di chuyển trong điều kiện giao thông thuận lợi.

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch VFF, lãnh đội bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33 đón thầy trò HLV Đình Hoàng khi dến sân bay.

Mục tiêu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam là thi đấu tập trung từng trận một, trước mắt cố gắng vượt qua vòng bảng. Sau khi hoàn thành mục tiêu này, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ tính toán để hướng tới cạnh tranh thành tích cao nhất tại SEA Games 33.

CAO TƯỜNG