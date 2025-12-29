Futsal U16 Việt Nam trượt hạng ba đáng tiếc tại giải Đông Nam Á 2025

U16 Việt Nam đón nhận thất bại đáng tiếc trước U16 Myanmar tại trận tranh hạng ba Giải Futsal U16 Đông Nam Á 2025. ẢNH: FAT

Việc chỉ đứng hạng ba tại vòng bảng đưa U16 Việt Nam vào thi đấu trận tranh hạng ba toàn giải với U16 Myanmar. Trước đó, thầy trò HLV Trịnh Hữu Thành từng thắng U16 Myanmar với tỷ số 5-2 ở trận đấu thuộc vòng bảng.

Tuy nhiên, khi tái đấu đối thủ, nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam có dấu hiệu bị khớp, thi đấu không đúng phong độ trong hiệp 1. Điều này một phần bắt nguồn từ việc toàn đội vẫn còn nỗi buồn sau khi lỡ hẹn với trận chung kết.

Trong hiệp 1, dù tạo ra thế trận lấn lướt cùng hàng loạt cơ hội “ngon ăn”, U16 Việt Nam lại không tận dụng thành công và để đối thủ tổ chức phản công, ghi bàn mở tỷ số. Đầu hiệp 2, đại diện đến từ Việt Nam tiếp tục nhận bàn thua thứ hai, cũng xuất phát từ một tình huống phản công của đối thủ.

Mãi đến phút 30, Bùi Gia Bảo mới ghi bàn rút ngắn tỷ số, thắp sáng lên hy vọng lội ngược dòng cho U16 Việt Nam. Năm phút cuối trận chứng kiến các học trò của HLV Trịnh Hữu Thành sử dụng chiến thuật power-play, nhưng không thể thêm một lần xuyên thủng mành lưới đối phương và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2.

Giải Futsal U16 Đông Nam Á là sân chơi quốc tế đầu tiên của Gia Bảo cùng các đồng đội. Dù kết quả chưa trọn vẹn như kỳ vọng, nhưng giải đấu đã mang lại cho U16 Việt Nam nhiều trải nghiệm và bài học quý giá. Đây sẽ là hành trang quan trọng, giúp các em từng bước trưởng thành và tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển phía trước.

Ngày mai (30-12), U16 Việt Nam sẽ từ Thái Lan trở về nước, tiếp tục rèn luyện tại CLB chủ quản.

HỮU THÀNH