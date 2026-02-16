Bóng đá trong nước

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn

Khuya 15-2, đội tuyển nữ Việt Nam đã rời sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để lên đường sang Nhật Bản tập huấn trong giai đoạn cuối chuẩn bị cho giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026.

Thùy Trang và các đồng đội sẽ đón Tết Bính Ngọ xa nhà.
Để chuẩn bị tốt cho giải Đông Nam Á, cả đội đã đi vào tập luyện từ sau khi kết thúc giải vô địch quốc gia, HLV Nguyễn Đình Hoàng có được lực lượng tốt nhất trong thời điểm hiện nay.
Trong những ngày tập huấn tại Nhật Bản, đội sẽ có 2 trận giao hữu vào các ngày 17 và 19-2 với CLB futsal nữ Urayasu.
Urayasu là CLB futsal mạnh của Nhật Bản và sẽ là "quân xanh" chất lượng cho các cô gái Việt Nam rèn binh trước thềm giải vô địch Đông Nam Á 2026 mà mục tiêu là bảo vệ ngôi vô địch.
HLV Đình Hoàng (giữa) rất kỳ vọng vào chuyến tập huấn này, nhất là hai trận đấu giao hữu bởi với futsal nữ, việc tìm quân xanh trong nước chất lượng để rèn binh là không đơn giản.
Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan, đội Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Philippines và Australia.
Đội sẽ trở lại TPHCM vào ngày 20-2 để chốt lại danh sách để hai ngày sau đó lên đường sang Thái Lan và bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch khu vực.
