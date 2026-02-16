Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn

Khuya 15-2, đội tuyển nữ Việt Nam đã rời sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để lên đường sang Nhật Bản tập huấn trong giai đoạn cuối chuẩn bị cho giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026.