Tuyển nữ Uzbekistan lấy suất thứ 3 tốt nhất để vào tứ kết Asian Cup 2026

Các nữ tuyển thủ Uzbekistan nhờ chiến thắng 4-0 trước Bangladesh ở lượt trận cuối bảng B đã lách qua khe cửa hẹp để đoạt tấm vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026.

Đội tuyển nữ Uzbekistan đoạt vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026. ẢNH: AFC

Chiều tối 9-3 (giờ địa phương), bảng B thuộc Asian Cup nữ 2026 khép lại với 2 trận đấu giữa CHDCND Triều Tiên gặp Trung Quốc và Bangladesh đối đầu với Uzbekistan. Trong đó, cuộc so tài giữa CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng B, bởi cả hai nhờ 2 chiến thắng trước đó đã sớm đoạt vé vào tứ kết.

Sau 90 phút, Trung Quốc đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Dù để Kim Kyong-yong ghi bàn mở tỷ số cho CHDCND Triều Tiên ở phút 32, song hai bàn thắng đến từ Chen Qiaozhu và Wang Shuang đã giúp các nhà đương kim vô địch khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Trung Quốc đứng đầu bảng B, CHDCND Triều Tiên xếp nhì bảng với 6 điểm. Nối tiếp niềm vui của hai đội bóng này còn có Uzbekistan. Đại diện đến từ Trung Á đã thắng thuyết phục Bangladesh với tỷ số 4-0. Trong đó, Diyorakhon Khabibullaeva lập cú hat-trick, cùng pha lập công còn lại được thực hiện bởi Nilufar Kudratova.

Uzbekistan khép lại bảng B với 3 điểm cùng hiệu số (-2). Trong đó, họ ghi 4 bàn và để thủng lưới 6 bàn. Nhờ việc ghi được 4 bàn thắng, đoàn quân của HLV Kotryna Kulbyte xếp trên đội hạng ba bảng A là Philippines (chỉ ghi 2 bàn). Qua đó, Uzbekistan đã giành một trong hai tấm vé dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng để lách qua khe cửa hẹp vào tứ kết.

Tấm vé còn lại dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Philippines (bảng A) cùng với một trong ba đội tại bảng C gồm Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa hoặc Ấn Độ.

Chiều mai (10-3), vòng bảng sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng tại bảng C giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp Nhật Bản và Ấn Độ đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa.

HỮU THÀNH