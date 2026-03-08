Ngày 8-3 ấm áp của đội tuyển nữ Việt Nam

Chiều 8-3, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Perth cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt và các cổ động viên tại bang Tây Australia đã đến thăm và động viên các nữ cầu thủ nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, đồng thời “tiếp lửa” cho thầy trò đội tuyển trong trận thi đấu sắp tới với đội tuyển Nhật Bản tại Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth tặng hoa các cầu thủ nữ nhân dịp ngày 8-3.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp. Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Nguyễn Thanh Hà bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần thi đấu kiên cường của các nữ cầu thủ, đồng thời thay mặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth và cộng đồng người Việt tại bang Tây Australia gửi tới ban huấn luyện và toàn thể các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân ngày Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Thay mặt ban huấn luyện, Huấn luyện viên Mai Đức Chung bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Tổng lãnh sự quán và tình cảm của cộng đồng người Việt tại Australia. HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Khi chúng tôi đi xa Tổ quốc đến nước bạn thi đấu và rất cảm động vì nhận được sự quan tâm, động viên của Tổng Lãnh sự quán cùng bà con kiều bào tại thành phố Perth, đặc biệt đúng vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3. Sự cổ vũ nhiệt tình của cộng đồng và người hâm mộ đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho các cầu thủ".

Trước trận đấu cuối vòng loại bảng C, thay mặt toàn đội, HLV Mai Đức Chung hạ quyết tâm: "Toàn đội sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt về chuyên môn và tinh thần để bước vào trận đấu sắp tới với quyết tâm cao nhất, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần Việt Nam, tinh thần của phụ nữ Việt Nam”.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định gặp đội tuyển nữ Nhật Bản vào lúc 17 giờ chiều ngày 10-3 (giờ địa phương) trên SVĐ Perth Rectangular.

ĐOÀN NHẬT