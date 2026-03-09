HLV Trịnh Văn Hậu về dẫn dắt đội Long An

Ba ngày sau thất bại trước Phú Thọ tại vòng 11 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, Long An đã phát đi thông báo về việc bổ nhiệm ông Trịnh Văn Hậu trở thành tân HLV trưởng của CLB.

HLV Trịnh Văn Hậu thời điểm dẫn dắt đội quê hương An Giang tham dự Giải hạng Nhất quốc gia. ẢNH: DƯƠNG THU

HLV Trịnh Văn Hậu gia nhập Long An trong bối cảnh CLB này vừa trải qua thất bại thứ 3 liên tiếp tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Trong trận đấu gần nhất gặp Phú Thọ, đội chủ sân Tân An phải đón nhận bàn thua ở phút bù giờ cuối cùng. Chuỗi thành tích kém cỏi ấy khiến Long An vẫn xếp vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 8 điểm, nhưng chỉ hơn 4 điểm so với đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM.

Khi Giải hạng Nhất quốc gia sẽ bước vào giai đoạn lượt về vào cuối tuần này, Long An đã quyết định mời HLV kỳ cựu Trịnh Văn Hậu về dẫn dắt thay cho đồng nghiệp Nguyễn Ngọc Linh. Trong khi đó, ông Linh sẽ trở lại đúng với vai trò trợ lý ngôn ngữ cho ngoại binh người Brazil Thoni Brandao Moura.

HLV Trịnh Văn Hậu là gương mặt gạo cội của bóng đá miền Nam, đặc biệt ở khu vực miền Tây. Ông Hậu sinh năm 1981 tại Long Xuyên (An Giang), thành danh trong màu áo của đội bóng quê hương. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và bắt đầu từ các đội trẻ, trước khi lên đến đội một An Giang.

Sau khi An Giang giải thể đội bóng chuyên nghiệp, HLV Trịnh Văn Hậu gia nhập thành phần ban huấn luyện của Sài Gòn FC (đã giải thể), rồi sau đó giữ vai trò trợ lý HLV và đào tạo trẻ tại Becamex TPHCM. Đầu năm 2026, ông Hậu chia tay đội bóng đất Thủ và vừa nhận công việc HLV trưởng cho Long An.

Do đó, ban lãnh đạo Long An hy vọng kinh nghiệm của HLV Trịnh Văn Hậu sẽ giúp đội chủ sân Tân An vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, qua đó hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải 2025-2026. Trước mắt, ông Hậu sẽ có trận ra quân cùng CLB mới bằng chuyến làm khách trước Trẻ PVF-CAND.

Sau Đồng Tháp và Thanh Niên TPHCM, Long An là đội thứ 3 tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 thay đổi HLV. Đây cũng là 3 đội đang xếp cuối bảng xếp hạng.

HỮU THÀNH