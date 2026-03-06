Thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn giảm hưng phấn của đội đầu bảng Đồng Nai

Sự am hiểu các cầu thủ Đồng Nai của HLV Nguyễn Văn Đàn đã giúp đội chủ nhà Quảng Ninh cầm hòa đối thủ với tỷ số 1-1 ở vòng 11 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Các cầu thủ Quảng Ninh (áo xanh) cầm hòa đội đầu bảng Đồng Nai. ẢNH: QUỲNH MAI

Đồng Nai là đội duy nhất vẫn giữ mạch bất bại từ đầu mùa giải 2025-2026. Ở vòng trước, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng thắng đậm Đồng Tháp với tỷ số 5-1 để lên dây cót tinh thần cho chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả vào chiều 6-3.

Thế nhưng, các cầu thủ Quảng Ninh lại cho thấy sự khó chịu khi được thi đấu trên sân nhà. Ngoài ra, trong tay họ còn có HLV Nguyễn Văn Đàn, người đã quá hiểu những cầu thủ trụ cột của Đồng Nai như đội trưởng Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Hữu Tuấn… Đây là những gương mặt từng gắn bó với ông Đàn trong thời gian dài tại HAGL.

Sau 7 phút, Quảng Ninh đã có bàn thắng mở điểm. Từ cú phất dài của Dương Văn Cường, bóng lần lượt qua Đoàn Văn Quý, Nguyễn Văn Đô trước khi được Bùi Long Nhật kết thúc bằng pha đệm cận thành, làm tung lưới Đồng Nai.

HLV Nguyễn Việt Thắng cho các cầu thủ Đồng Nai đẩy cao đội hình sau bàn thua sớm. Đến phút 23, đội khách có bàn gỡ hòa. Quả đá phạt của Minh Vương tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm Quảng Ninh, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh chớp thời cơ để lập công.

Dẫu vậy, đây cũng là những gì mà đội khách có thể làm được trong trận đấu này. Bởi sự chắc chắn ở hệ thống phòng ngự đã giúp Quảng Ninh cầm hòa Đồng Nai với tỷ số 1-1. Trận hòa này nâng tổng số điểm mà thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn có được lên con số 12, vẫn đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Còn Đồng Nai tiếp tục đứng đầu bảng với 25 điểm, nhưng đứng trước nguy cơ bị hai đội xếp sau là Khánh Hòa và Bắc Ninh (cùng có 19 điểm) thu hẹp khoảng cách.

Phú Thọ (áo xanh) ngược dòng thắng Long An. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cũng trong ngày 6-3, đội chủ nhà Long An thua ngược Phú Thọ với tỷ số 1-2. Bước ngoặt trận đấu đến từ tấm thẻ đỏ mà Bùi Xuân Quý phải nhận ở phút 45+3. Từ đó, Phú Thọ tạo nên màn lội ngược dòng trong hiệp 2, với hai bàn thắng của Tiêu Trung Hậu và đặc biệt là bàn thắng quyết định của Hà Châu Phi ở phút 90+6.

Đội bóng của HLV Lê Quốc Vượng vươn lên xếp thứ 6 khi có 15 điểm, còn Long An giậm chân ở hạng 10 với 8 điểm.

Vòng 11 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 diễn ra các cặp đấu còn lại giữa CLB TPHCM - Đại học Văn Hiến (ngày 7-3), Đồng Tháp - Bắc Ninh, Thanh Niên TPHCM - Khánh Hòa và Quy Nhơn United - Trẻ PVF-CAND (cùng ngày 8-3).

HỮU THÀNH