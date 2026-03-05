Bóng đá trong nước

Thua Hàn Quốc 0-3, các cô gái Philippines đối diện nguy cơ bị loại từ vòng bảng

SGGPO

Từng là một trong hai đại diện của Đông Nam Á tham dự VCK World Cup nữ 2023, nhưng đến nay đội tuyển nữ Philippines nhiều khả năng sớm dừng bước ngay từ vòng loại bảng giải châu Á 2026 khi để thua Hàn Quốc 0-3 vào sáng 5-3.

Hàn Quốc tiếp tục có chiến thắng cách biệt ở bảng A, lần này là tỷ số 3-0 trước Philippines. Ảnh: AFC
Hàn Quốc tiếp tục có chiến thắng cách biệt ở bảng A, lần này là tỷ số 3-0 trước Philippines. Ảnh: AFC

Việc gặp liên tiếp hai đối thủ mạnh là Australia và Hàn Quốc thực sự là thách thức lớn cho các cô gái Philippines. Vốn đã bung sức ở trận ra quân gặp đội chủ nhà hôm ra quân, Philippines đã gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận trận đấu trước Hàn Quốc, đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn.

Diễn biến trên sân không bất ngờ khi Hàn Quốc đã thi đấu lấn lướt ngay từ đầu trận. Trong khi đó Philippines chủ động đá thấp, tổ chức phòng ngự chặt để hy vọng tìm 1 điểm nhằm tập trung cho trận quan trọng ở cuối vòng bảng gặp Iran. Nhưng mọi chuyện đã không như tính toán của đội bóng đến từ Đông Nam Á khi họ sớm bị thủng lưới ngay từ phút 12 sau pha lập công của Jeon Yu Gyeong từ đường chuyền của Kim Shin Ji.

Mọi chuyện càng khó khăn hơn cho Philippines sau đó 3 phút khi Park Soo Jeong ghi bàn nhân đôi cách biệt. Dẫn trước 2 bàn, Hàn Quốc giảm tốc độ trận đấu nhưng vẫn tiếp tục làm chủ khu trung tuyến và tạo thêm một số cơ hội khác có thể đào sâu cách biệt.

phi-vs-kor-01.png
Thua trận thứ hai liên tiếp, Philippines đối diện nguy cơ bị loại sớm từ vòng bảng

Những hy vọng lật ngược tình thế của Philippines như không còn khi họ nhận bàn thua thứ 3 vào phút 56 từ pha lập công của Mun Eun Ju. Sau bàn thắng thứ 3, Hàn Quốc bắt đầu thực hiện nhiều đợt thay người chủ yếu là để các trụ cột dưỡng sức trước trận cuối vòng bảng mà nhiều khả năng là tranh ngôi nhất bảng với đội chủ nhà Australia.

Thắng liên tiếp hai trận, Hàn Quốc đang tạm xếp đầu bảng A với 6 điểm cùng hiệu số ấn tượng là 6/0. Trong khi Philippines đứng cuối bảng với 2 thất bại liên tiếp và chưa có điểm nào.

QUỐC CƯỜNG

