HLV đội tuyển nữ Ấn Độ thất vọng sau trận thua

Bà Amelia Valverde, HLV của đội tuyển nữ Ấn Độ, thể hiện rõ sự thất vọng khi các học trò có thời điểm thi đấu nhỉnh hơn nhưng vẫn đón nhận thất bại trước các đồng nghiệp Việt Nam ở trận ra quân vòng bảng Asian Cup nữ 2026.

HLV Amelia Valverde chia sẻ với giới truyền thông: “Trong nhiều thời điểm, tôi cảm thấy các học trò thậm chí còn chơi tốt hơn Việt Nam. Cuối cùng chúng tôi thua, điều đó thật đáng thất vọng. Tuy nhiên, tôi rất hài lòng với sự tiến bộ của đội trong hiệp hai và cách chúng tôi cải thiện dần khi trận đấu diễn ra”.

Nhà cầm quân này nhấn mạnh: “Tôi thấy một tập thể chạy không ngừng trong suốt 90 phút. Tôi không thấy ai có dấu hiệu mệt mỏi, trong khi một số cầu thủ đối phương đôi lúc lại gặp khó khăn về thể lực”.

Asian Cup nữ 2026 được tính cho vòng loại World Cup nữ 2027, thành thử trận ra quân giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và Ấn Độ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội “săn” vé dự đấu trường thế giới của đôi bên.

Các cầu thủ Ấn Độ thi đấu đầy nỗ lực, đến phút 52 có bàn gỡ hòa 1-1 được thực hiện bởi Nongrum. Nhưng bàn thắng “vàng” từ Ngân Thị Vạn Sự ở phút 90+4 đã khiến đại diện đến từ Nam Á đón nhận thất bại 1-2, từ đó mở rộng cánh cửa đi tiếp cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

HLV Amelia Valverde của đội tuyển nữ Ấn Độ thể hiện sự thất vọng. ẢNH: AFC

“Tôi rất tự hào về đội bóng. 30 phút đầu của chúng tôi không phải là tốt nhất và Việt Nam đã ghi bàn sớm. Tuy nhiên, sang hiệp hai chúng tôi đã ổn định lại và có thể đưa trận đấu trở về thế cân bằng”, HLV Amelia Valverde tiếp lời.

Bà tiếp lời: “Nhưng cuối cùng, bàn thua quyết định mà chúng tôi phải nhận lại đến từ một sai lầm của chính mình. Có rất nhiều điều để rút kinh nghiệm từ trận đấu này, đặc biệt là việc phải giữ sự tập trung ở những thời điểm quan trọng. Chúng tôi sẽ mang những bài học này theo và tiếp tục cải thiện khi tiến sâu hơn trong giải đấu”.

Ngày 7-3, Ấn Độ sẽ gặp đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng C và cũng là ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Nhật Bản. Nếu đón nhận thêm thất bại, khả năng vượt qua bảng C của cô trò HLV Amelia Valverde rất thấp, dù vẫn còn cơ hội thông qua vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất tại vòng bảng.

HỮU THÀNH