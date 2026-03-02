Trung vệ Bùi Tiến Dũng lỡ hẹn ở trận gặp Malaysia

Với việc bị tái phát chấn thương gối, trung vệ Bùi Tiến Dũng sẽ mất gần 2 tháng để phục hồi nên không thể góp mặt ở đợt tập trung sắp đến của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị gặp Malaysia.

Chấn thương gối buộc Tiến Dũng phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng để điều trị. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trung vệ thủ quân của CLB Viettel cho biết chấn thương gối của anh đã âm ỉ từ lâu, nhưng đến bây giờ mới phát ra. May mắn là không phải phẫu thuật, chỉ cần nghỉ 2 tháng là có thể trở lại. Theo chẩn đoán thì Tiến Dũng bị rách sụn chêm đầu gối và không thể ra sân ở hai trận vừa qua của CLB Viettel.

Trong khi chờ những phán quyết cuối cùng của FIFA dành cho Malaysia liên quan đến việc sử dụng cầu thủ nhập tịch ở đầu vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam cần lên đội hình mạnh nhất để tiếp đón. Ngoài hàng công với sự trở lại của Xuân Son cũng như Hoàng Hên hy vọng lần đầu góp mặt, tuyến phòng ngự cũng được HLV coi trọng khi Malaysia vẫn còn những nhân tố nhập tịch khác trên hàng công.

Vắng hậu vệ nhiều kinh nghiệm như Tiến Dũng buộc HLV Kim Sang-sik gấp rút tìm phương án thay thế. Duy Mạnh, Nhật Minh hay Việt Anh với phong độ ổn định sẽ là những cái tên mà HLV Kim Sang-sik để mắt đến. Không loại trừ khả năng Văn Hậu sẽ trở lại vào đợt này qua những thể hiện ấn tượng trong thời gian qua. Vừa đá biên và cũng có thể bó vào trong thi đấu như trung vệ là ưu thế của Văn Hậu.

Dự kiến sau vòng 16 (ngày 15-3), V-League sẽ tạm ngưng để tập trung đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days gồm trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3 trên sân Hàng Đẫy và trận cuối vòng loại Asian cup 2027 gặp Malaysia ngày 31-3 trên sân Thiên Trường.

