Đội tuyển nữ Việt Nam đến Perth, ra sân tập ngay chiều 28-2

Sau chuyến bay đêm từ TPHCM vào khuya 27-2, đội tuyển nữ Việt Nam đã đến Perth (Australia) để chuẩn bị bước vào vòng chung kết châu Á 2026

Huỳnh Như chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ khi đội tuyển đặt chân đến Perth.

Chuyến bay của đội hạ cánh lúc 8g50 sáng (giờ địa phương). Dù hành trình di chuyển khá dài, các thành viên đội tuyển đều giữ vững tinh thần lạc quan, thể hiện quyết tâm cao để chuẩn bị cho những thử thách sắp tới.

Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay, đội tuyển đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ phía Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Australia, cùng với đông đảo người hâm mộ đang chờ đợi để thể hiện tình cảm và cổ vũ tinh thần thi đấu của các cô gái vàng. Bà Nguyễn Thanh Hà – Tổng lãnh sự Việt Nam tại Australia đã có mặt để gửi lời chào mừng và động viên toàn đội.

Sau khi làm thủ tục và di chuyển tới khách sạn, các thành viên đội tuyển nhanh chóng ổn định chỗ ở tại khách sạn Four Points by Sheraton, cách sân bay khoảng 25 phút đi xe bus. Trong không khí vui vẻ, sôi động, toàn đội đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi tập luyện diễn ra vào chiều tối nay, nhằm duy trì thể lực và tinh thần thi đấu cao nhất trước những trận đấu quan trọng sắp tới.

ĐT nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển nữ Ấn Độ (ngày 4-3), đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa (ngày 7-3) và đội tuyển nữ Nhật Bản (ngày 10-3). Các trận đấu đều diễn ra tại SVĐ Perth Rectangular.

ĐOÀN NHẬT