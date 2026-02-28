Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa bổ nhiệm HLV người Thái Lan

Đài Bắc Trung Hoa, một trong 3 đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại bảng C Asian Cup 2026, vừa chính thức bổ nhiệm HLV người Thái Lan Prasobchoke Chokemor làm “thuyền trưởng”.

HLV Prasobchoke Chokemor chính thức được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa

Trước khi được bổ nhiệm chính thức, HLV Prasobchoke từng giữ vai trò HLV tạm quyền tại Đài Bắc Trung Hoa từ tháng 9-2025, sau khi ông Chan Hiu Ming từ chức. Quãng thời gian làm việc tại đây giúp ông tạo dựng niềm tin với Liên đoàn Bóng đá Đài Bắc Trung Hoa, qua đó được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia tại sân chơi lớn nhất châu lục.

HLV Prasobchoke sở hữu bằng AFC Pro License cùng chứng chỉ HLV thủ môn của AFC. Ông từng là trợ lý HLV và HLV thủ môn U23 nam Thái Lan. Ngoài ra, chiến lược gia người Thái Lan còn tham gia phát triển nhiều đội trẻ của Đài Bắc Trung Hoa, bao gồm các đội U17 và U20 nam, nữ. Sự am hiểu hệ thống đào tạo giúp ông có lợi thế trong việc kết nối lực lượng và xây dựng lộ trình dài hạn.

Với sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, Đài Bắc Trung Hoa hứa hẹn trở thành thử thách đáng gờm cho đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng C Asian Cup nữ 2026, đặc biệt trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out và nuôi hy vọng dự World Cup nữ 2027.

Trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2026, Đài Bắc Trung Hoa đã hội quân từ ngày 31-7 với danh sách 31 cầu thủ. Đáng chú ý, trong đội hình còn có cầu thủ nhập tịch gốc Nhật Bản Saki Matsunaga.

Ở tuổi 30, Saki Matsunaga thi đấu ở vị trí tiền vệ và từng chinh chiến tại giải VĐQG nữ Nhật Bản trước khi chuyển sang thi đấu cho các CLB tại Đài Bắc Trung Hoa. Cô đủ điều kiện khoác áo đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa nhờ có ông bà ngoại là người Đài Bắc Trung Hoa.

Theo lịch thi đấu bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán Đài Bắc Trung Hoa lúc 12 giờ ngày 7-3. Ngoài ra, hai đối thủ khác trong bảng đấu này là Nhật Bản và Ấn Độ.

HỮU THÀNH