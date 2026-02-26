Án kỷ luật khiến Đình Bắc lỡ trận Việt Nam - Malaysia

Án treo giò hai trận từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khiến tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không đủ điều kiện tham dự trận “chung kết” của đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Tiền đạo Đình Bắc nhận án kỷ luật bị treo giò hai trận từ AFC. ẢNH: AFC

Án kỷ luật được AFC công bố vào chiều 26-2, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị cấm thi đấu hai trận do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026. Phút 86, Đình Bắc đã đạp vào ống đồng của Lee Chan-ouk (U23 Hàn Quốc) khiến chân sút của U23 Việt Nam bị trọng tài truất quyền thi đấu. Ngoài án treo giò, tiền đạo người Nghệ An còn phải nộp phạt 1.000 USD.

Vì đây là kỳ U23 châu Á cuối cùng của Đình Bắc, nên anh phải thi hành án phạt được chuyển lên cấp độ đội tuyển quốc gia, dựa theo Điều 38.2.2 Quy định kỷ luật và đạo đức năm 2024 của AFC.

Điều này đồng nghĩa Đình Bắc sẽ vắng mặt ở trận giao hữu giữa Việt Nam tiếp Bangladesh thuộc FIFA Days tháng 3 vào ngày 26-3 tới, cũng như cuộc so tài với Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) ngày 31-3 thuộc lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027.Trong đó, cuộc so tài với Malaysia ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam.

Vắng Đình Bắc phần nào ảnh hưởng đến hàng công của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam hiện đứng nhì bảng F với 12 điểm, kém Malaysia 3 điểm. Đến hiện tại vẫn chưa thông tin chính thức nào về việc Malaysia có bị trừ 6 điểm hay không, nên thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt buộc phải thắng Malaysia ít nhất từ 4 bàn trở lên để nuôi hy vọng đi tiếp.

Thành thử, việc thiếu vắng Đình Bắc đặt ông Kim trước bài toán khó về nhân sự hàng công. Tiền đạo của CAHN được đánh giá là phương án đột phá nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến ở hành lang biên.

Bên cạnh án phạt dành cho Đình Bắc, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng bị AFC xử phạt 1.500 USD do có năm cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận thắng U22 Thái Lan 3-2 ở chung kết SEA Games 33. Năm cái tên đã nhận thẻ vàng gồm Khuất Văn Khang, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận.

HỮU THÀNH