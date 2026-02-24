Thanh Hóa không thể gây bất ngờ trước CAHN

Dù ngoại binh người Lào Damoth Thongkhamsavath tiếp tục tỏa sáng với bàn mở tỷ số nhưng không thể giúp đội chủ nhà Thanh Hóa giành điểm trong cuộc tiếp đón CLB CAHN ở trận đấu bù vòng 10, diễn ra vào tối 24-2.

Sebastiao tỏa sáng với cú đúp cho CAHN. Ảnh: CAHN FC

Vắng Leo Artur do bị treo giò nhưng lực lượng của CAHN vẫn rất mạnh trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa vào tối 24-2. Đình Bắc thay thế cho Artur, hợp cùng Sebastiao, Quang Hải giúp đội khách thi đấu lấn lướt từ đầu trận. Sức mạnh của đội khách còn đến từ những đợt tấn công biên của Văn Hậu, Quang Vinh cùng sự dâng cao của hậu vệ Việt Anh luôn giúp CAHN nguy hiểm trong các pha lên bóng.

Ở vào thời điểm đang tổ chức phòng ngự phản công trước sức ép từ đội khách, các cầu thủ Thanh Hóa bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 29 từ pha lập công của Damoth Thongkhamsavath. Bàn thắng có phần lỗi của Vua phá lưới U23 châu Á 2026 Nguyễn Đình Bắc. Các cầu thủ CAHN tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân đội chủ nhà, nhưng hàng thủ tổ chức chặt chẽ cùng sự xuất sắc của thủ môn Xuân Hoàng đã giúp khung thành đội chủ nhà đứng vững trước khi hiệp 1 khép lại.

Damoth Thongkhamsavath ghi bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa vào phút 29. Ảnh: HOÀNG SƠN

Sang đầu hiệp 2, CAHN gia tăng áp lực bên phần sân Thanh Hóa. Phút 54, Đình Bắc chuyền bóng thuận lợi cho Alan Sebastiao tung cú sút nguy hiểm cận thành, bóng bật tay hậu vệ Văn Lợi (Thanh Hóa) trong vòng 16m50. Trọng tài cho đội khách hưởng quả phạt 11m và Alan Sebastiao không bỏ qua cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho CAHN.

Các cầu thủ đội khách tiếp tục duy trì sức ép và vươn lên dẫn 2-1 vào phút 66 sau cú sút xa từ gần giữa sân của Văn Hậu. Mọi chuyện như kết thúc với Thanh Hóa vào phút 81 khi Sebastiao hoàn tất cú đúp với bàn thắng nâng tỷ số 3-1 cho đội nhà. Thắng trận này, CAHN tiếp tục thẳng tiến ở ngôi đầu bảng và gia tăng khoảng cách điểm số với đội theo sau là Ninh Bình. Trong khi Thanh Hóa vẫn kẹt ở tốp cuối bảng với 12 điểm.

CAO TƯỜNG