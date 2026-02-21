Cuộc đua vô địch V-League 2025-2026: Thử thách sức bền

Sau khi kết thúc lượt đi, đương kim vô địch Nam Định coi như “phất cờ trắng” khi còn kẹt ở nhóm cuối bảng mà để đặt mục tiêu quay trở lại tốp đầu là rất gian nan. Cuộc đua vô địch mùa này như gói gọn với nhóm 4 đội, gồm 3 đại diện của thủ đô Hà Nội và tân binh Ninh Bình.

CAHN và Ninh Bình đang chiếm ưu thế ở cuộc đua vô địch.

Ninh Bình đã tạo nên hiện tượng thú vị ở giai đoạn 1 sau 11 vòng đấu bất bại, nhưng hai trận thua liên tiếp ở vòng 12 và 13 đã đẩy đội bóng này rời khỏi vị trí đầu bảng, mất ngôi vô địch giai đoạn 1 vào tay CLB Công an Hà Nội. Nhưng với chiều sâu về lực lượng cùng khát vọng lần đầu vô địch, đội bóng Cố đô Hoa Lư vẫn đủ sức để có thể “kéo” điểm ở giai đoạn 2.

Dù là tân binh nhưng đội hình chính của Ninh Bình gồm những gương mặt “nanh vuốt” như Văn Lâm, Hoàng Đức, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Quốc Việt, Tiến Anh… là đối thủ rất đáng ngại cho các đối thủ trong tốp đầu.

Đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, hơn Ninh Bình 2 điểm, Công an Hà Nội đang tiến những bước chắc chắn trong tốp 3. Ngoài việc đang hơn Ninh Bình về điểm số, đoàn quân của HLV Polking còn thi đấu ít hơn 2 trận, nên nếu tận dụng tốt cơ hội ở những trận đấu bù (gặp Thanh Hóa và HA.GL), họ sẽ tạo khoảng cách điểm số đáng kể với nhóm còn lại.

Hà Nội FC vẫn luôn là đối thủ đáng gờm.

Bị loại ở các mặt trận còn lại, từ Cúp Quốc gia cho đến Cúp C1 Đông Nam Á, AFC Champions League Two 2025-2026, CAHN chỉ còn lại 1 mục tiêu phấn đấu là ở V-League. Thực lực mạnh, có chiều sâu, nhưng CAHN còn hạn chế ở sự ổn định về phong độ nên ngôi số 1 mà CAHN đang nắm giữ chưa thực sự chắn chắn, nhất là trong top đầu còn có 1 đối thủ rất nhiều kinh nghiệm trong việc tăng tốc vào cuối mùa, đó là Hà Nội FC.

Hiện tại, Hà Nội FC đang có 21 điểm, nhưng sự ổn định trong những vòng đấu gần đây, nhất là sự thoải mái về mặt tâm lý khi không đặt nặng vào mục tiêu vô địch càng giúp đoàn quân của HLV Kewell dễ đá. Tập thể gắn kết với bộ khung chủ yếu “cây nhà lá vườn”, Hà Nội FC vẫn tiềm ẩn sức mạnh của một tập thể khó bị đánh bại. Trong nhóm đội đang dẫn đầu bảng, Hà Nội FC có phần yếu thế so với CAHN và Ninh Bình, nhưng sự đồng đều và sức bền thì họ không hề kém cạnh. Dù ở trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng Hà Nội FC vẫn không đứng ngoài lề ở cuộc đua vô địch.

Lực lượng thiếu chiều sâu, top 5 chung cuộc hẳn vừa tầm cho Công an TPHCM

Trong tốp đầu còn có Viettel, đội bóng sở hữu dàn tuyển thủ U23 khá chất lượng, nhưng Viettel vẫn có gì đó mong manh so với 3 đội còn lại ở cuộc đua ngôi vị cao nhất. Dàn quân của HLV Popov vẫn thiếu đi những nhân tố chủ lực để có thể tạo được những bước ngoặt quan trọng như Hoàng Đức, Đức Chiến. Trận thua đậm 1-4 trước SLNA mới đây hay trước đó là bị PVF cầm hòa cũng là lời cảnh báo cho HLV Popov về sự thiếu ổn định của các học trò.

Khu vực đầu bảng còn có sự hiện diện của Công an TPHCM và Hải Phòng, nhưng ở thời điểm hiện tại cả hai chưa đủ lực, hay nói đúng hơn là chưa sẵn sàng cho cuộc đua vô địch.

QUỐC CƯỜNG