CLB TPHCM ngược dòng thắng ấn tượng ở phút 90+1

Bàn thắng “vàng” của Lê Cảnh Gia Huy ở phút 90+1 đã mang về chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc cho CLB TPHCM trước đội chủ nhà Bắc Ninh, thuộc vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ TPHCM. ẢNH: CAO TOÀN

Chiến thắng của đội đầu bảng Đồng Nai trước đó 2 ngày đã tạo ra sức ép lên các cầu thủ Bắc Ninh trong cuộc tiếp đón CLB TPHCM vào chiều 15-3. Dù Nguyễn Trọng Sơn đã ghi bàn mở tỷ số cho Bắc Ninh ở phút 22, nhưng đội khách chỉ mất 3 phút để gỡ hòa 1-1. Thủ môn đội trưởng Huỳnh Tuấn Linh bấm bóng ra, nhưng các đồng đội của anh không kịp áp sát, mở ra cơ hội cho Đào Tấn Lộc thoải mái dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Nguyễn Công Thành đã phá bẫy việt vị, rồi sau đó đánh bại Tuấn Linh trong thế đối mặt, nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB TPHCM.

Sang hiệp 2, HLV Paulo Foiani cho các cầu thủ Bắc Ninh đẩy cao đội hình. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 70, khi Trọng Sơn ghim trái bóng về góc xa để hoàn tất cú đúp trong trận đấu, gỡ hòa 2-2. Tiền đạo trẻ của Bắc Ninh đã có bước chạy đà hoàn hảo trước khi lên U23 Việt Nam ở đợt tập trung FIFA Days tháng 3 này.

Cuộc so tài giữa Bắc Ninh và CLB TPHCM diễn ra hấp dẫn. ẢNH: CAO TOÀN

Tuy nhiên, một mình Trọng Sơn cũng không thể mãi sửa sai cho hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà. CLB TPHCM thực hiện phạt góc bên cánh phải ở phút 90+1, các cầu thủ Bắc Ninh bắt người không tốt, từ đó bóng tìm đến Gia Huy để cầu thủ này dứt điểm vào góc hẹp, ấn định tỷ số 3-2 cho đội khách. Bàn thắng “vàng” của Gia Huy làm vỡ òa cảm xúc của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương.

Chiến thắng ngay trên sân khách giúp CLB TPHCM vươn lên xếp thứ 3 với 21 điểm, rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm so với chính Bắc Ninh. Vì Đồng Nai đã nâng tổng số điểm lên 28, nên CLB TPHCM gần như sẽ cạnh tranh cùng Bắc Ninh cho vị trí thứ hai để có suất đá trận play-off tranh vé thăng hạng V-League.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của ngày 15-3 chứng kiến chiến thắng 2-1 của đội chủ nhà Trẻ PVF-CAND trước Long An. Kết quả này giúp Trẻ PVF-CAND vươn lên xếp thứ 7 với 17 điểm, còn Long An giậm chân ở hạng 10 khi có 8 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM.

HỮU THÀNH