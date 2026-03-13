Thẻ đỏ và hai lần VAR từ chối bàn thắng ở trận “chung kết” giải hạng Nhất

Các cầu thủ Khánh Hòa dù thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn không tránh được thất bại 0-2 trước đội khách Đồng Nai ở trận cầu được xem như “chung kết” Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Các cầu thủ Khánh Hòa (áo trắng) đón nhận thất bại trên sân nhà 19-8 Nha Trang. ẢNH: VPF

Trước khi gặp nhau ở vòng 12, Đồng Nai dẫn đầu với 25 điểm, hơn 3 điểm so với đội xếp thứ 3 là Khánh Hòa. Còn Bắc Ninh đứng hạng 2 với 22 điểm và vòng này có lợi thế được thi đấu trên sân nhà khi tiếp đón CLB TPHCM.

Thành thử, Đồng Nai đối diện áp lực chiến thắng khi phải làm khách trên sân 19-8 Nha Trang của Khánh Hòa. Điều tương tự với đội chủ nhà khi bắt buộc phải giành 3 điểm trước đối thủ trực tiếp để giữ hy vọng trong cuộc đua thăng hạng.

Khánh Hòa tiếp cận trận đấu với Đồng Nai tốt hơn, với những cơ hội “ngon ăn” bị Hổ, Nguyễn Khắc Khiêm và Trần Văn Tùng bỏ lỡ đáng tiếc. Trong khi đó, Trần Minh Vương của Đồng Nai đã đưa bóng vào lưới đội chủ nhà ở phút 22, nhưng trọng tài Nguyễn Văn Phúc sau khi trực tiếp tham khảo VAR đã từ chối bàn thắng vì Minh Vương trước khi dứt điểm đã để bóng chạm tay.

Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Đồng Nai cũng kịp có bàn thắng dẫn trước. Từ quả đá phạt của đồng đội bên cánh phải, Alex Sandro sút cận thành khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Sang hiệp 2, Khánh Hòa đẩy cao đội hình. Đến phút 62, Nguyễn Minh Lợi đã đưa bóng vào lưới của Đồng Nai. Trọng tài Nguyễn Văn Phúc thêm một lần kiểm tra VAR và từ chối bàn thắng vì xác định một cầu thủ của đội chủ nhà đã phạm lỗi với thủ môn Bùi Tấn Trường (Đồng Nai).

Khánh Hòa vẫn duy trì sức ép về phía khung thành của Đồng Nai. Nhưng vì dâng quá cao khiến thầy trò HLV Trần Trọng Bình phải trả giá ở phút 90+5. Dương Văn Khoa từ giữa sân nhận thấy thủ môn Nguyễn Văn Sơn lên cao đã sút xa ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-0 cho Đồng Nai. Dẫu vậy, niềm vui của đội khách không được trọn vẹn khi Lưu Tự Nhân ngay sau bàn thắng của Văn Khoa đã bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ hai.

Đại học Văn Hiến (áo xanh) giành chiến thắng trước Thanh Niên TPHCM (áo trắng). ẢNH: QUỲNH MAI

Chiến thắng giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng xây chắc ngôi đầu bảng với 28 điểm, tạo ra sức ép lên Bắc Ninh khi ra sân thi đấu muộn hơn ở vòng này. Trong khi đó, Khánh Hòa dù vẫn giữ vị trí thứ 3 với 20 điểm, nhưng đã bị đội xếp sau là Đại học Văn Hiến rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm.

Bởi ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Pleiku, Đại học Văn Hiến đã thắng sát nút đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM với tỷ số 1-0.

Vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 diễn ra bốn cặp đấu còn lại giữa Quảng Ninh - Phú Thọ, Quy Nhơn United - Đồng Tháp (ngày 14-3), Bắc Ninh - CLB TPHCM và Trẻ PVF-CAND - Long An (ngày 15-3).

HỮU THÀNH