U19 Thái Lan thắng cách biệt 9-0 trước U19 Brunei

Ở trận ra quân tại bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 vào chiều 2-6, các cầu thủ U19 Thái Lan đã giành chiến thắng cách biệt 9-0 trước đối thủ yếu nhất bảng là U19 Brunei.

U19 Thái Lan giành chiến thắng dễ dàng 9-0 trước U19 Brunei. Ảnh: FAT

Có dàn cầu thủ vượt trội về mọi mặt, U19 Thái Lan đã nhập cuộc rất tốt và sớm tạo sức ép bên phần sân đối phương. Phút thứ 7, Thái Lan đã có bàn mở tỷ số do công của Itthimon khi tận dụng thành công sai lầm của hậu vệ Brunei. Đến phút 24, Pattaratron nhân đôi cách biệt khi đón đường chuyền của đồng đội trước khi xoay người dứt điểm dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Hakeem của Brunei.

Sức ép tiếp tục được Thái Lan duy trì và sau đó 2 phút đã có bàn thắng thứ 3 từ pha đánh đầu cận thành của Pattaratron. Phút 36, tỷ số là 4-0 cho U19 Thái Lan sau khi Pattaratron hoàn tất cú hat-trick.

“Cơn mưa” bàn thắng từ các cầu thủ Thái Lan vẫn chưa dừng lại. Phút 39, trọng tài cho Thái Lan hưởng quả phạt 11m khi xác định hậu vệ đội Brunei để bóng chạm tay trong vòng 16m50 và Pichaiya thực hiện thành công với cú sút đánh lừa thủ môn Brunei.

Hàng phòng ngự yếu kém của Brunei đã giúp Thái Lan tiếp tục tạo sức ép ngay từ đầu hiệp hai. Phút 49, Siwakorn đặt lòng hiểm hóc đánh bại thủ môn nâng tỷ số 6-0. Ba bàn còn lại do công của Siwakorn, Kongnat và Natthakit. Trận thắng cách biệt này giúp Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B.

Ở trận đấu diễn ra sau đó cũng ở bảng B, U19 Malaysia gặp U19 Singapore.

LÊ ANH

