HLV Lương Trung Tuấn ra mắt ấn tượng cùng Thanh Niên TPHCM

Các cầu thủ trẻ Thanh Niên TPHCM (áo trắng) cầm hòa đội khách Khánh Hòa. ẢNH: MINH TRẦN

Thanh Niên TPHCM là một trong hai đội, cùng với Đồng Tháp, vẫn chưa biết mùi chiến thắng tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Trong đó, Thanh Niên TPHCM đứng cuối bảng với 3 điểm, ít hơn 3 điểm so với Đồng Tháp. Chuỗi thành tích kém cỏi này buộc ban lãnh đạo CLB phải điều chỉnh khu vực huấn luyện, khi đưa ông Lương Trung Tuấn giữ chức HLV trưởng thay cho đồng nghiệp Võ Hồng Phúc.

Lần đầu tiên HLV Lương Trung Tuấn trở thành “thuyền trưởng” tại một CLB chuyên nghiệp. Trước đó, cựu tuyển thủ sinh năm 1977 chỉ giữ vai trò trợ lý tại CLB TPHCM (nay là Công an TPHCM), Long An và Quy Nhơn United… Ngay trận ra mắt Thanh Niên TPHCM, ông Tuấn đã có màn chào sân đầy ấn tượng.

HLV Lương Trung Tuấn ra mắt Thanh Niên TPHCM. ẢNH: MINH TRẦN

Trước Khánh Hòa đang nằm trong tốp 3 và rất cần chiến thắng để tiếp tục cuộc đua giành vé thăng hạng, HLV Lương Trung Tuấn xây dựng hệ thống phòng ngự đầy chắc chắn cho Thanh Niên TPHCM. Suốt 90 phút bóng lăn trên sân Pleiku, đại diện đến từ phố biển gặp nhiều bế tắc trong việc triển khai bóng. Ngay cả khi có cơ hội, các cầu thủ đội khách cũng không thắng được sự xuất sắc của thủ môn kỳ cựu Phan Đình Vũ Hải.

Kết quả hòa 0-0 được Thanh Niên TPHCM bảo toàn đến khi trọng tài Đặng Quốc Dũng cất tiếng còi mãn cuộc. Một điểm đầy quý giá giúp Thanh Niên TPHCM nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua trụ hạng, bởi họ chỉ còn kém Đồng Tháp 2 điểm. Làn gió mới từ HLV Lương Trung Tuấn được kỳ vọng sẽ mang đến điểm tựa cho Đình Hải cùng đồng đội bước vào chặng nước rút của mùa giải.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Quy Nhơn United. ẢNH: ANH TRẦN

Còn với Khánh Hòa, thầy trò HLV Trần Trọng Bình đã tụt xuống đứng thứ 3 với 20 điểm, lần lượt ít hơn 5 điểm và 2 điểm so với hai đội xếp trên là Đồng Nai và Bắc Ninh.

Trong đó, Bắc Ninh ở trận đấu cùng giờ đã thắng sát nút đội chủ nhà Đồng Tháp 1-0. Bàn thắng duy nhất của Phan Văn Hiếu ghi đúng phút 90 đã làm vỡ òa cảm xúc cho các thành viên đội khách.

Còn trên sân Quy Nhơn, Quy Nhơn United tận dụng lợi thế sân nhà để thắng thuyết phục 2-0 trước Trẻ PVF-CAND. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được ghi trong hiệp 1 do công của Đào Gia Việt và Nguyễn Đức Hữu. Chiến thắng giúp Quy Nhơn United vươn lên xếp thứ 5 với 17 điểm, còn Trẻ PVF-CAND tụt xuống hạng 8 với 14 điểm.

Tin liên quan Thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn giảm hưng phấn của đội đầu bảng Đồng Nai

HỮU THÀNH