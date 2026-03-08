Tổ ấm yêu thương

Đằng sau những giọt mồ hôi, nước mắt, những vết bầm tím và cả máu đổ trên sân đấu, các huấn luyện viên (HLV) lẫn cầu thủ tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc khi được trở về bên gia đình. Ở đó, dù thành công hay thất bại, những người hùng của bóng đá nước nhà luôn có mẹ, có vợ cùng đứa con kháu khỉnh chào đón bằng cái ôm, cái hôn sưởi ấm trái tim.

Hậu phương vững chắc

“Anh Hùng mà không có chị Tuyền phía sau làm điểm tựa thì khó có được như hôm nay…”. Mỗi lần nhắc đến thành công của HLV futsal Khổng Đình Hùng, những đồng nghiệp lại nhẹ nhàng nói như thế, như một cách ghi nhận thầm lặng dành cho người phụ nữ đã quyết trọn một đời hy sinh cho anh.

HLV Khổng Đình Hùng lần đầu gặp mặt “bạn đời” Phan Nhật Bích Tuyền khi cả hai đại diện cho trường cấp 3 đi thi đấu Hội khỏe Phù Đổng. Cái duyên như thể đã được sắp đặt từ trước, sự nghiệp cầu thủ và sau này khi chuyển sang công tác huấn luyện của Đình Hùng luôn có đôi bàn tay tần tảo của cô gái xứ Huế này.

Cưới nhau chưa được bao lâu thì Đình Hùng đứt dây chằng. Thay vì những chuyến du lịch ngọt ngào, “tuần trăng mật” của hai vợ chồng lại gắn với bệnh viện và những ngày điều trị kéo dài hơn nửa năm. Trong quãng thời gian khó khăn ấy, Bích Tuyền gác lại sở thích cá nhân để chăm sóc chồng. Ở chị có sự hiền hậu, dịu dàng của một cô giáo, nhưng khi cần thì đầy thẳng thắn và quyết đoán. Có lẽ chính những điều đó đã giúp Đình Hùng vững vàng vượt qua biến cố, và sau đó anh thăng hoa trong màu áo đội tuyển futsal Việt Nam lẫn CLB chủ quản.

Từ tình yêu đôi lứa đến khi quyết định gắn bó trọn đời, hai vợ chồng luôn kề vai sát cánh, nương tựa vào nhau qua mọi vui buồn. Chị Tuyền cũng là giáo viên thể chất ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM), và sau này cũng hoàn tất tấm bằng Tiến sĩ chuyên về thể thao.

Hậu phương vững chắc của HLV futal Khổng Đình Hùng. ẢNH: NVCC

Thành thử, chị hiểu và cảm nhận rõ những áp lực mà chồng mình phải đối diện khi chuyển sang công tác huấn luyện. Những nghiệp vụ sư phạm như đứng trước đám đông, chuẩn bị giáo án… và cả việc trang bị thêm vốn liếng tiếng Anh đều được chị Tuyền chuẩn bị kỹ cho Đình Hùng. Chị là “cô giáo đặc biệt” cho Đình Hùng lẫn cả hai cậu quý tử của anh.

Trong cuộc sống thường ngày, hai vợ chồng chia nhau việc đón con, chăm sóc gia đình. Cuối tuần, Đình Hùng lại đưa ba mẹ con đi chơi để bù đắp gần cả một tuần dành cho học trò của mình trên sân. Còn mỗi khi anh đi thi đấu dài ngày, chị Tuyền một mình quán xuyến tất cả, vừa làm mẹ, vừa thay chồng gánh vác việc nhà. Chị bảo khó khăn nhất vẫn là đợt dịch COVID-19 năm 2021, khi ông xã xa nhà gần nửa năm cho chiến dịch Futsal World Cup, từ tập luyện, thi đấu đến cách ly. Một mình chị vừa hoàn thành công việc ở trường, vừa thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, chăm sóc con trai còn đang tuổi mẫu giáo, hằng ngày gọi điện hỏi thăm và động viên chồng thi đấu tốt, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Ở với anh Hùng lâu dần thấm sâu, nên chẳng có việc khó nào làm khó được chị Tuyền. Vì thế, trong những trận đấu quan trọng hay sự kiện đặc biệt như gala trao thưởng Quả bóng vàng, Đình Hùng luôn muốn nắm tay vợ đi dự lễ. Với anh, đó không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn là cách để tri ân và giới thiệu với mọi người về người phụ nữ đã âm thầm giúp anh có được ngày hôm nay.

HLV Khổng Đình Hùng chia sẻ trong niềm tự hào: “Bích Tuyền không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là chỗ dựa vững vàng, sẻ chia từng niềm vui, gánh bớt những nhọc nhằn phía sau sàn đấu cùng tôi. Tôi may mắn khi có cô ấy bên cạnh, để yên tâm theo đuổi đam mê và mạnh mẽ bước tiếp con đường mình đã chọn”.

Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi!

Ở tuổi 14, nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thùy đã khăn gói rời quê hương Quảng Ngãi để vào vườn ươm Tao Đàn (TPHCM) học bóng đá. Nhà Bích Thùy khi đó còn nghèo, điều kiện thiếu thốn, nên việc cô Nam tiến một phần cũng giúp đỡ được gánh nặng kinh tế cho gia đình, và quan trọng hơn là giúp Thùy có cơ hội phát triển đam mê của mình. Những ngày đầu xa nhà, nỗi nhớ cha mẹ nhiều khi khiến Thùy rơi nước mắt, song trái bóng tròn đã níu đôi chân của cô đứng vững.

Nhưng cũng vì trách nhiệm với nghề, Bích Thùy đã không kịp về nhìn mặt ba lần cuối. Khi nhắc lại, nữ tuyển thủ vẫn bảo đó là điều cô nuối tiếc nhất trong đời. Nhưng Thùy luôn lạc quan, bởi còn mẹ, bà Trần Thị Thuyền, luôn âm thầm phía sau làm điểm tựa. Nên dù chỉ những ngày nghỉ ngắn, như đợt Tết Bính Ngọ 2026 vừa rồi được nghỉ 2 ngày, cô gái xứ Quảng vẫn về nhà để bù đắp quãng thời gian mẹ một mình thui thủi. Hai mẹ con tâm sự đủ chuyện, và Thùy luôn chia sẻ khoảnh khắc yêu thương với mẹ lên mạng xã hội.

Gia đình chung vui với Bích Thùy trong gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025

“Bây giờ mẹ và chị gái đã thay cha làm điều đó. Không chuyên môn như HLV, nhưng đó là nguồn động viên rất lớn với tôi”, Bích Thùy giản dị chia sẻ.

Nên 3 năm liên tiếp giành Quả bóng đồng từ 2021 đến 2023, mẹ Thuyền luôn là một trong những người đầu tiên mà Bích Thùy chia sẻ niềm vui. Để rồi, đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025, nữ tuyển thủ đã không kìm được nước mắt với danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Ở một góc khán phòng, cả gia đình của cô vỡ òa trong tiếng reo hò và niềm hạnh phúc. Mẹ Thuyền ôm chặt Quả bóng vàng, ngắm thật lâu bằng ánh mắt đầy tự hào, như nhìn thấy thành quả của cả một hành trình dài mà bà đã âm thầm dành trọn cho con.

Ở tuổi 32, khát khao chạm tay vào những danh hiệu trong Bích Thùy chưa bao giờ nguội tắt. Cô vẫn bền bỉ chiến đấu, không chỉ vì màu cờ sắc áo của đội tuyển nữ Việt Nam, vì CLB chủ quản, mà còn vì lời hứa với cha, với mẹ rằng con không bao giờ bỏ cuộc.

Lát cắt về Bích Thùy chỉ là một phần của đêm gala đầy cảm xúc, bởi gần như tất cả cầu thủ khi đoạt giải đều cùng nhau gửi lời tri ân đến người thân của mình. Chỉ khi có mặt ở đêm gala, hay rộng hơn, sát cánh cùng những người làm nghề ở các giải đấu lớn, người viết mới trực tiếp thấy được sự chăm sóc ân cần, tần tảo từ những người mẹ, người vợ... dành cho họ.

Chị Phan Nhật Bích Tuyền gửi gắm: “Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, xin gửi lời tri ân đến những VĐV, HLV và những người thầm lặng phía sau thành công. Chúc các cô, các chị và các bạn luôn mạnh mẽ, bền bỉ, chinh phục thêm nhiều đỉnh cao và tiếp tục truyền cảm hứng về ý chí, nghị lực và tinh thần thể thao cao đẹp”.

HỮU THÀNH