Trọng tài người Australia điều hành trận đấu giữa nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa

Theo danh sách phân công các tổ trọng tài điều hành lượt trận thứ hai của bảng C vào ngày 7-3, cuộc so tài giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa sẽ do trọng tài người Australia điều hành.

Trọng tài Lara Lee. Ảnh: AFC

Cụ thể, trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa là bà Lara Lee sinh năm 1987, được phong cấp trọng tài FIFA vào năm 2019. Trọng tài Lara Lee có nhiều kinh nghiệm quốc tế và từng điều khiển một số trận đấu tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á năm 2022.

Các trợ lý của bà Lara Lee ở trận đấu này sẽ là các trọng tài Emma Kocbek và Madelaine Ruth Allum, đều là những người Australia. Trọng tài thứ 4 cũng là một người Australia, bà Casey Reibelt. Trọng tài VAR là bà Katherine Margaret Jacewicz (Australia).

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có 3 điểm nên nếu thắng trận này sẽ cầm chắc vé vào Tứ kết, trong khi đó đội Đài Bắc Trung Hoa chưa có điểm nào khi để thua Nhật Bản ở trận ra quân, họ buộc phải có điểm thì mới tiếp tục hy vọng tranh đua. Trận đấu diễn ra vào lúc 13 giờ (giờ địa phương), tức 12 giờ Việt Nam trên sân vận động Perth (Australia).

LÊ ANH