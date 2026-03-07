Bóng đá trong nước

Trọng tài người Australia điều hành trận đấu giữa nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa

SGGPO

Theo danh sách phân công các tổ trọng tài điều hành lượt trận thứ hai của bảng C vào ngày 7-3, cuộc so tài giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa sẽ do trọng tài người Australia điều hành.

Trọng tài Lara Lee. Ảnh: AFC
Trọng tài Lara Lee. Ảnh: AFC

Cụ thể, trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa là bà Lara Lee sinh năm 1987, được phong cấp trọng tài FIFA vào năm 2019. Trọng tài Lara Lee có nhiều kinh nghiệm quốc tế và từng điều khiển một số trận đấu tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á năm 2022.

Các trợ lý của bà Lara Lee ở trận đấu này sẽ là các trọng tài Emma Kocbek và Madelaine Ruth Allum, đều là những người Australia. Trọng tài thứ 4 cũng là một người Australia, bà Casey Reibelt. Trọng tài VAR là bà Katherine Margaret Jacewicz (Australia).

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có 3 điểm nên nếu thắng trận này sẽ cầm chắc vé vào Tứ kết, trong khi đó đội Đài Bắc Trung Hoa chưa có điểm nào khi để thua Nhật Bản ở trận ra quân, họ buộc phải có điểm thì mới tiếp tục hy vọng tranh đua. Trận đấu diễn ra vào lúc 13 giờ (giờ địa phương), tức 12 giờ Việt Nam trên sân vận động Perth (Australia).

Tin liên quan
LÊ ANH

Từ khóa

Katherine Margaret Jacewicz Phong cấp Đài Bắc Trung Hoa Giải vô địch bóng đá nữ châu Á Chinh Đội tuyển nữ Việt Nam Năm 1987 Cầm chắc Tranh đua Trọng tài

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn