Vòng 15 V-League 2025-2026: Đội cuối bảng Đà Nẵng sẽ tạo bất ngờ tại Ninh Bình?

Ninh Bình có lợi thế sân nhà cũng như nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình, nhưng tinh thần đang lên của các cầu thủ Đà Nẵng sẽ khiến cuộc so tài giữa hai đội thuộc vòng 15 V-League 2025-2026 trở nên khó lường.

Hoàng Đức cùng các đồng đội tại Ninh Bình đối diện áp lực trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng. ẢNH: VIẾT ĐỊNH

Ninh Bình đã không còn là chính mình kể từ quãng nghỉ kéo dài gần 3 tháng để U23 Việt Nam thi đấu quốc tế. Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội thua liền 3 trận gần nhất, từ đội dẫn đầu V-League tụt xuống đứng thứ 3, kéo theo việc bị CAHN nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm trong cuộc đua vô địch.

Hệ quả, HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo cùng trợ lý đồng hương Josep Maria Roma phải nói lời chia tay Ninh Bình. Đại diện đến từ Hoa Lư cũng nhanh chóng bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền. Nhưng không ai dám chắc ông Thành sẽ kéo được một tập thể Ninh Bình đang rệu rã. Ngoài ra, làm việc trong môi trường đầy rẫy ngôi sao tại đây cũng là thử thách với nhà cầm quân trước đây chỉ làm việc ở các đội hạng trung hoặc trụ hạng.

Việc để Nam Định thắng ngược 3-2 trong bối cảnh đã dẫn trước 2 bàn là cú sốc với Ninh Bình. Bởi nhờ vượt qua chính Ninh Bình mà Nam Định mới cắt được chuỗi 10 trận chỉ hòa và thua tại V-League. Hoàng Đức vẫn thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao, nhưng một mình đương kim Quả bóng vàng không thể mãi sửa sai cho hệ thống phòng ngự. Chỉ trong 3 trận, thủ môn của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm đã phải vào lưới nhặt bóng đến 8 lần. Cũng vì thế, người ta có thể cảm thông với cái lắc đầu thất vọng của Hoàng Đức sau trận gặp Nam Định.

Cải thiện khả năng phòng ngự là một trong những yêu cầu bắt buộc của HLV tạm quyền Vũ Tiến Thành, bên cạnh việc phải xốc lại tinh thần cho toàn đội. Ngoài ra, những vệ tinh xung quanh Hoàng Đức như Geovane, Nguyễn Đức Chiến, Trương Tiến Anh, Lê Văn Thuận… cần ổn định phong độ để có thể “chia lửa” cùng đội trưởng của mình.

Ninh Bình từng thắng Đà Nẵng ở trận lượt đi V-League 2025-2026. ẢNH: VIẾT ĐỊNH

Lợi thế sân nhà là điểm tựa của Ninh Bình, nhưng cũng đồng thời là áp lực vô hình với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành. Bởi họ buộc phải thắng trận này, trong khi Đà Nẵng chỉ cần một điểm có được tại Ninh Bình đã là thành công. Chính sự thoải mái về mặt tinh thần được kỳ vọng sẽ là vũ khí lợi hại của đại diện đến từ sông Hàn.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước PVF-CAND ở vòng 14 đã tiếp thêm tự tin cho Đà Nẵng trong cuộc đua trụ hạng. Khoảng cách giữa đội chủ sân Chi Lăng với nhóm phía trên chỉ còn 1-2 điểm, trong khi họ vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu.

Điều quan trọng hơn, những tân binh như Quế Ngọc Hải, Ribamar hay Đỗ Phi Long đã bắt nhịp được lối chơi mà HLV Lê Đức Tuấn xây dựng. Ribamar cũng đã có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Cũng ở trận gặp PVF-CAND, ông Tuấn đã thay đổi cách tiếp cận, điều chỉnh chiến thuật để thổi sức sống mới vào Đà Nẵng.

Với hệ thống phòng ngự lẫn tấn công đã thể hiện bộ mặt tích cực sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, người hâm mộ Đà Nẵng có quyền hy vọng các “con cưng” sẽ có thêm một trận đấu thành công nữa, dù biết làm khách tại Ninh Bình được dự báo “lành ít dữ nhiều”.

HỮU THÀNH