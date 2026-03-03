Ninh Bình chia tay HLV người Tây Ban Nha sau khi thua 3 trận liền

Tối muộn ngày 2-3, đội bóng Ninh Bình phát đi thông báo về việc chia tay HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo cùng trợ lý đồng hương Josep Maria Roma sau vòng 14 V-League 2025-2026.

Đội Ninh Bình nói lời chia tay HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo

Đôi bên nói lời chia tay trong bối cảnh Ninh Bình vừa đón nhận trận thua 2-3 trước đội chủ nhà Nam Định thuộc vòng 14 V-League 2025-2026. Đây là trận đấu mà các học trò của HLV Gerard Albadalejo đã dẫn trước 2-0 nhưng vẫn thất bại trong việc mang về điểm số.

Rộng hơn, đội bóng đến từ Cố đô Hoa Lư đang trải qua chuỗi 3 trận thua, khiến họ từ vị trí đầu bảng tụt xuống đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Ninh Bình đã bị CLB dẫn đầu là CAHN nới rộng cách biệt lên 8 điểm, và khoảng cách này có thể tiếp tục gia tăng khi CAHN vẫn còn trong tay 1 trận chưa đá.

Dẫu vậy, việc Ninh Bình nói lời chia tay HLV Gerard Albadalejo cùng trợ lý chuyên môn Josep Maria Roma khiến người hâm mộ thể hiện sự tiếc nuối lẫn bất ngờ. Bởi trước khi thua 3 trận liền, thầy trò HLV Gerard Albadalejo đã trải qua chuỗi 11 trận bất bại cùng lối chơi tấn công vô cùng hiệu quả. Ninh Bình cùng với CAHN là 2 đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League (31 bàn).

Đồng thời, việc thay đổi ban huấn luyện khi V-League 2025-2026 đang bước vào giai đoạn nước rút sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của các cầu thủ. Trước mắt, Giám đốc kỹ thuật Trần Duy Quang sẽ trực tiếp đứng lớp huấn luyện các buổi tập cho Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội trước khi CLB công bố HLV mới.

Ninh Bình cần sớm tìm kiếm “thuyền trưởng”, bởi vào ngày 7-3 tới, toàn đội sẽ bước vào vòng 15 bằng cuộc tiếp đón Đà Nẵng trên sân nhà.

HLV Gerard Albadalejo sinh năm 1983 tại Barcelona (Tây Ban Nha). Ông từng công tác huấn luyện tại một số CLB chuyên nghiệp ở quê nhà trước khi gia nhập Ninh Bình trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026. Đến từ nền bóng đá hàng đầu thế giới, nhà cầm quân này được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới cho Ninh Bình, song đáng tiếc phải nói lời chia tay sau hơn nửa năm gắn bó.

Ninh Bình là CLB thứ 6 tại V-League 2025-2026 thay HLV trưởng, sau các đội Hà Nội, Thanh Hóa, SLNA, PVF-CAND và Nam Định.

HỮU THÀNH