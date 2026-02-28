Đội cuối bảng Đà Nẵng thắng đậm sau khi đổi tên sân

Ngay trận đầu tiên đổi tên từ sân Hoà Xuân thành Chi Lăng, các cầu thủ Đà Nẵng đã giành chiến thắng 3-0 trước PVF-CAND để nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Đà Nẵng

Trước vòng 14, Đà Nẵng đang xếp cuối bảng, kém 4 điểm so với chính đối thủ xếp trên là PVF-CAND. Vì vậy, đây cũng là trận “chung kết ngược” giữa 2 đội, trong đó thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đối diện áp lực lớn hơn.

Đà Nẵng chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận cầu quan trọng với PVF-CAND. Đội chủ nhà tiếp cận trận đấu đầy hưng phấn và ghi được bàn thắng mở tỷ số sau 10 phút bóng lăn. Từ tình huống tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng sau đó được Phan Văn Long xử lý kỹ thuật trước vòng cấm rồi chuyền sang phải cho Nguyễn Hồng Phúc dứt điểm chéo góc làm tung mành lưới PVF-CAND.

Bàn thắng mở tỷ số tiếp thêm hưng phấn cho các cầu thủ Đà Nẵng. Trong khi đó, PVF-CAND lại đối diện nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Quế Ngọc Hải, hàng thủ của đội chủ nhà tổ chức đầy kỷ luật xuyên suốt 90 phút.

Đà Nẵng đã thu hẹp khoảng cách với PVF-CAND xuống còn 1 điểm

Đà Nẵng vẫn rình rập chờ cơ hội để phản công. Đến phút 80, các học trò của HLV Lê Đức Tuấn tận dụng sai lầm của cầu thủ PVF-CAND bên cánh phải để nâng đôi tỷ số. Từ quả tạt của đồng đội, Lucas Ribamar đánh đầu vào góc xa, đánh bại thủ môn Phí Minh Long.

Trước khi trận đấu khép lại, Đà Nẵng có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Thoát xuống từ pha dàn xếp đá phạt của đồng đội, Việt Anh gây áp lực khiến Nguyễn Xuân Bắc của PVF-CAND khi lùi về phòng ngự đã vô tình đưa bóng về lưới nhà.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước PVF-CAND giúp Đà Nẵng có 10 điểm, rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm so với chính đối thủ. Thậm chí, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu. Đại diện đến từ sông Hàn thắp sáng lại hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.

HỮU THÀNH