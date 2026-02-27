Vòng 14 V-League 2025-2026: Trận "chung kết" của HLV Lê Đức Tuấn cùng Đà Nẵng

HLV Lê Đức Tuấn thể hiện quyết tâm cao cùng các cầu thủ Đà Nẵng ở buổi tập khai Xuân Bính Ngọ 2026

Đà Nẵng sau 12 trận vẫn xếp cuối bảng với 7 điểm, ít hơn 4 điểm so với CLB xếp ngay trên mình là PVF-CAND. Tuy còn trong tay trận đá bù với CAHN trên sân nhà, nhưng không có nhiều hy vọng về việc thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sẽ lấy được 3 điểm trước đội đang dẫn đầu.

Thành thử, cuộc tiếp đón PVF-CAND là cơ hội không thể tốt hơn để Đà Nẵng trực tiếp rút ngắn cách biệt với đối thủ. Nhưng cũng đồng thời sẽ trở thành trận “chung kết” với chính HLV Lê Đức Tuấn. Bởi nếu thất bại trong việc giành chiến thắng, Đà Nẵng không chỉ thất thế hơn trong cuộc đua trụ hạng mà, mà không loại trừ khả năng ông Tuấn sẽ nói lời chia tay hoặc được luân chuyển sang vị trí khác để CLB dọn chỗ cho người mới đến. Vì trước kỳ nghỉ Tết, đã có tin đồn về việc đại diện đến từ sông Hàn thay “ tướng”.

Vấn đề lớn nhất của Đà Nẵng nằm ở cảm hứng và nhịp thi đấu. Do chưa ra sân ở vòng 13, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn suốt 3,5 tháng qua chỉ đá đúng một trận, gặp HAGL tại vòng 12. Từng thành viên của đội bóng bên sông Hàn đều thể hiện quyết tâm rất cao, nhưng để chuyển hóa tinh thần ấy thành lợi thế khi bước vào cuộc chạm trán với PVF-CAND lại là câu chuyện không đơn giản.

Dẫu vậy, quãng nghỉ vừa qua cũng là dịp cho các tân binh như Quế Ngọc Hải, Gustavi (Đỗ Phi Long) hay cầu thủ Việt kiều Pierre Lamothe thấm nhuần triết lý của HLV Lê Đức Tuấn cũng như hòa nhập với đồng đội. Một khi các cầu thủ Đà Nẵng tạo được sự kết dính, thì những điều chỉnh của ông Tuấn khi thi đấu với PVF-CAND sẽ trở thành nền tảng để có thể giúp đội bóng sông Hàn vượt khó, hoàn thành mục tiêu 3 điểm đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Ngoài ra, điểm tựa từ sân nhà Sân vận động Chi Lăng cũng tiếp thêm tinh thần cho Ngọc Hải cùng đồng đội ở chặng đường phía trước.

Gặp Đà Nẵng là trận ra mắt của Phạm Lý Đức trong màu áo PVF-CAND

Bên kia phần sân, PVF-CAND cũng cảm nhận rõ chuyến làm khách tại sân Chi Lăng sẽ “đi dễ khó về”. Dẫu vậy, việc kịp thời bổ sung tuyển thủ U23 Việt Nam Phạm Lý Đức sẽ giúp HLV Nguyễn Thành Công có thêm phương án chất lượng để nâng cấp hàng thủ. Đá trên sân của đối thủ đang rất cần chiến thắng, nên sự chắc chắn ở tuyến dưới chính là nền tảng cho PVF-CAND triển khai lối chơi phòng ngự phản công, vốn là điểm mạnh của HLV Nguyễn Thành Công.

Tuy nhiên, việc không có hậu vệ Võ Anh Quân cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng triển khai bóng bên cánh phải của PVF-CAND. Bởi tuyển thủ U23 Việt Nam này đã đủ 13 trận từ đầu giải, trong đó có 10 lần đá chính và ghi được 1 bàn thắng. HLV Nguyễn Thành Công cần phải nhanh chóng tìm người thay thế, chí ít phải hoàn thành được vai trò phòng ngự trước khi nghĩ đến tấn công.

Đá sân khách nên áp lực giành 3 điểm của PVF-CAND không lớn như Đà Nẵng. Nguyễn Thành Nhàn cùng đồng đội hướng đến kết quả có điểm, và với tâm lý như vậy sẽ giúp đội khách thoải mái trong việc rình rập để chờ đợi thời cơ. Nên nhớ ở vòng trước, PVF-CAND đã ngược dòng thắng 2-1 trên sân Bình Dương của Becamex TPHCM.

HỮU THÀNH