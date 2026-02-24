Bốn tuyển thủ TPHCM sẽ cùng U20 nữ Việt Nam dự cúp châu Á

Bốn tuyển thủ của Trung tâm TDTT Thống Nhất (TPHCM) góp mặt trong danh sách U20 nữ Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026

U20 nữ Việt Nam đã hội quân từ ngày 23-2 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Đây là giai đoạn mà thầy trò HLV Okiyama Masahiko chuẩn bị nước rút cho vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026, diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào đầu tháng 4 tới.

Đợt tập trung lần này, HLV Okiyama Masahiko trao cơ hội cho 30 cầu thủ đến từ các địa phương Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nội và TPHCM. Trong đó, Trung tâm TDTT Thống Nhất (TPHCM) đóng góp 4 cái tên, gồm hậu vệ Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Phạm Thị Như Ý, tiền vệ Lại Thị Trà Mi và tiền đạo Đậu Nguyễn Quỳnh Anh.

Theo kế hoạch, U20 nữ Việt Nam duy trì mật độ hai buổi mỗi ngày trong hai tuần nhằm nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ chiến thuật và rà soát đội hình tối ưu.

U20 nữ Việt Nam trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Từ ngày 6 đến 14-3, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sang Trung Quốc tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế. Sau đó, toàn đội trở về nước và đóng quân tại TPHCM từ 15 đến 28-3 để thích nghi điều kiện thời tiết tương đồng Bangkok, địa điểm tổ chức vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

Trong thời gian tập huấn tại TPHCM, U20 nữ Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu với U20 nữ Uzbekistan vào các ngày 24 và 27-3. Đây được xem là những bài kiểm tra chất lượng nhằm đánh giá năng lực chuyên môn và khả năng vận hành chiến thuật trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Ngày 29-3, U20 nữ Việt Nam lên đường sang Bangkok dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026. Theo lịch thi đấu tại bảng A, U20 nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U20 nữ Trung Quốc (ngày 1-4), chủ nhà Thái Lan (4-4) và Bangladesh (7-4).

Danh sách tập trung của U20 nữ Việt Nam

HỮU THÀNH