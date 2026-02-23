Leo Artur bị treo giò ở trận Công an Hà Nội gặp Thanh Hóa

Ngày 23-2, Công ty VPF đã có thông báo về việc bổ sung danh sách cầu thủ bị treo giò do thẻ phạt ở trận đấu bù vòng 10 LPBank V-League 2025-2026. Qua đó, chân sút Leo Artur của CLB Công an Hà Nội sẽ ngồi trên khán đài trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa của CLB Công an Hà Nội vào ngày 24-2.

Leo Artur sẽ ngồi trên khán đài trong chuyến làm khách của CAHN trên sân Thanh Hóa vào ngày 24-2. Ảnh: CAHN FC

Leo Artur cũng là trường hợp đầu tiên bị treo giò ở V-League vì dính thẻ phạt ở đấu trường châu Á. Cụ thể, Ban kỷ luật VFF áp dụng thông báo này theo quy định về kỷ luật được VFF sửa đổi, bổ sung năm 2026 có điều khoản cho phép áp dụng kỷ luật từ các giải đấu quốc tế vào hệ thống giải quốc gia.

Qua đó, Leo Artur bị thẻ đỏ trong trận Công an Hà Nội (CAHN) thua Tampines Rovers 1-3 ở trận lượt về vòng 1-8 AFC Champions League Two 2025 – 2026. Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) treo giò cầu thủ Leonardo Artur De Melo (Leo Artur) của CLB CAHN ở vòng 10 V-League.

CAHN bị Tampines Rovers loại ở vòng 1/8 AFC Champions League 2025-2026.

Thông báo của Công ty VPF nêu rõ về việc căn cứ Thông báo số AFC/35702/Legal/kgv, ngày 19-2-2026 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về thông tin các thẻ phạt của CLB bóng đá Công an Hà Nội tại trận đấu Lượt về vòng 1/16 Giải bóng đá AFC Champions League Two 2025-2026, ngày 18-2-2026; Căn cứ quy định tại khoản 6 điều 11 quy định về kỷ luật của VFF (sửa đổi, bổ sung năm 2026), BTC giải thông báo bổ sung danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu tại trận đấu bù vòng 10 của giải. Qua đó, Leo Artur sẽ chịu án treo giò ở trận CAHN gặp Thanh Hóa.

Thực tế thì dù không có Leo Artur, CAHN vẫn được đánh giá cao hơn cho dù phải thi đấu trên sân Thanh Hóa bởi lực lượng trội hơn hẳn. Đây cũng là dịp cho chân sút này “xả thẻ” bởi nếu CAHN có tham dự đấu trường Đông Nam Á hay châu Á mùa tới thì coi như anh đã xong án treo giò. Trước đó, hai trận đấu bù của vòng 10 V-League đã có 1 cầu thủ bị treo giò cũng bởi thẻ phạt là Đình Huyên của Thanh Hóa.

