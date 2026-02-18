Đội tuyển nữ Việt Nam sớm trở lại sân tập vào mùng 2 Tết

Theo đúng như kế hoạch, sau 2 ngày nghỉ Tết cùng gia đình, ngày 18-2 (mùng 2 Tết), đội tuyển nữ Việt Nam đã trở ra sân tập để tiếp tục giai đoạn cuối chuẩn bị cho VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam chụp hình lưu niệm đầu Xuân với lãnh đạo VFF.

Giữa không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới, khi người người, nhà nhà đang quây quần du xuân, đón Tết, thì các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã miệt mài tập luyện sẵn sàng chuẩn bị vượt qua những thử thách mới trong năm 2026.

Buổi tập đầu năm vắng các cầu thủ ở xa tại Quảng Ngãi, TPHCM, Trà Vinh, Bến Tre,… tất cả sẽ cùng sớm hội quân. Đáng chú ý là trong ngày tập trở lại tập luyện đầu tiên của năm Bính Ngọ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã đến thăm toàn đội, tạo nguồn động viên tinh thần quan trọng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng năm mới tới Ban huấn luyện và các cầu thủ, đặc biệt ghi nhận và biểu dương tinh thần tập trung, nghiêm túc cùng sự chủ động của toàn đội khi trở lại guồng quay tập luyện. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đội tuyển nữ Việt Nam khi tham dự VCK giải vô địch châu Á. Giải đấu mà các cô gái Việt Nam hướng đến mục tiêu tiến xa.

Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Mai Đức Chung xúc động cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo VFF. Ông khẳng định đây là món quà tinh thần vô giá với tập thể đội trong ngày đầu năm mới. Ban huấn luyện sẽ xây dựng giáo án phù hợp nhất, giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu quan trọng của năm.

Đại diện cho các cầu thủ, tiền đạo đội trưởng Phạm Hải Yến cũng gửi lời chúc Tết tới lãnh đạo VFF và Ban huấn luyện, đồng thời bày tỏ quyết tâm cao độ. Toàn đội sẽ nỗ lực tập luyện, thực hiện nghiêm túc giáo án và kế hoạch đề ra, thi đấu với tinh thần cao nhất vì màu cờ sắc áo, không phụ lòng tin yêu của lãnh đạo và người hâm mộ.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường di chuyển tới Perth (Australia) vào ngày 27-2 tới, sẵn sàng cho hành trình chinh phục thử thách tại VCK châu Á 2026.

CAO TƯỜNG