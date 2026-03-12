Lịch thi đấu vòng 16 V-League 2025-2026

Loạt trận của vòng 16 diễn ra vào cuối tuần này có nhiều cặp đấu đáng chú ý, ảnh hưởng đến cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng.

Ninh Bình sau khi thay HLV vẫn chưa đạt kết quả như ý khi đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành chỉ giành được 1 trận hòa trước đội Đà Nẵng. Vòng này, Ninh Bình sẽ về sân nhà tiếp Công an Hà Nội, sẽ là cơ hội cho họ "đòi nợ" trận thua lượt đi cũng như thu hẹp khoảng cách điểm số.

Trong khi đó hai đội xếp theo sau CAHN có hy vọng áp sát đội đầu bảng khi cùng về sân nhà ở vòng 16, Hà Nội FC tiếp SLNA trong khi Viettel gặp Hải Phòng.

Ở nhóm cuối, tâm điểm sẽ là cuộc so tài giữa Đà Nẵng và HA.GL, trận đấu mà đôi bên đều muốn thắng để cải thiện tình thế.

LÊ ANH