Bóng đá trong nước

Lịch thi đấu vòng 16 V-League 2025-2026

SGGPO

Loạt trận của vòng 16 diễn ra vào cuối tuần này có nhiều cặp đấu đáng chú ý, ảnh hưởng đến cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu vòng 16 V-League 2025-2026

Ninh Bình sau khi thay HLV vẫn chưa đạt kết quả như ý khi đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành chỉ giành được 1 trận hòa trước đội Đà Nẵng. Vòng này, Ninh Bình sẽ về sân nhà tiếp Công an Hà Nội, sẽ là cơ hội cho họ "đòi nợ" trận thua lượt đi cũng như thu hẹp khoảng cách điểm số.

Trong khi đó hai đội xếp theo sau CAHN có hy vọng áp sát đội đầu bảng khi cùng về sân nhà ở vòng 16, Hà Nội FC tiếp SLNA trong khi Viettel gặp Hải Phòng.

Ở nhóm cuối, tâm điểm sẽ là cuộc so tài giữa Đà Nẵng và HA.GL, trận đấu mà đôi bên đều muốn thắng để cải thiện tình thế.

LÊ ANH

Từ khóa

Đội Đà Nẵng Vũ Tiến Thành Công an Hà Nội CAHN Có hy vọng Đòi nợ Ninh Bình Hà Nội FC Như ý Đạt kết quả

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn