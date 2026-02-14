Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ Tết

Nhằm mục tiêu tiến xa ở giải bóng đá nữ châu Á 2026, đồng thời hướng đến mục tiêu lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở World Cup, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi nhằm có sự chuẩn bị tốt cho giải.

Các nữ tuyển thủ tại sân bay Nội Bài vào chiều 14-2.

Chiều 14-2, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở lại Hà Nội, khép lại chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Đợt tập huấn vừa qua là bước chuẩn bị quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam trong lộ trình hướng tới VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Tại đây, toàn đội đã có quỹ thời gian tập luyện tích cực, kết hợp thi đấu giao hữu nhằm rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và nâng cao thể lực, sức bền cũng như khả năng phối hợp chiến thuật. Ban huấn luyện cũng tạo điều kiện để nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội thể hiện, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Sáng 15-2, đội sẽ có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để duy trì nhịp vận động và hoàn tất các nội dung chuyên môn cuối cùng trước khi tạm nghỉ. Sau buổi tập này, các cầu thủ sẽ trở về địa phương đón Tết cùng gia đình.

Ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ), toàn đội sẽ hội quân trở lại, tiếp tục tập luyện nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cho vòng chung kết VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra tại thành phố Perth, Australia từ ngày 4-3. Với sự chuẩn bị bài bản và tinh thần tập trung cao độ, đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt kết quả tích cực tại đấu trường châu lục.

CAO TƯỜNG