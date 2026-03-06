Liên đoàn Bóng đá Malaysia thất vọng khi đơn kháng cáo bị bác bỏ

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bày tỏ sự thất vọng sau khi Toà án Thể thao quốc tế (CAS) bác bỏ đơn kháng cáo của tổ chức này, đồng thời giữ nguyên các án phạt do FIFA ban hành liên quan đến vụ việc làm giả giấy tờ đủ điều kiện thi đấu.

FAM thất vọng khi đơn kháng cáo đã bị CAS bác bỏ. ẢNH: FAM

Theo phán quyết của CAS vào tối 5-3 (giờ Việt Nam), đơn kháng cáo của FAM đã bị bác bỏ hoàn toàn. Trong khi đó, kháng cáo của 7 cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia của nước này được chấp nhận một phần nhưng không làm thay đổi bản chất hình phạt. Cụ thể, tất cả vẫn bị cấm thi đấu tổng cộng 12 tháng, đồng nghĩa với việc còn khoảng 8 tháng treo giò tính từ thời điểm hiện tại.

Trong thông cáo báo chí vào trưa 6-6, FAM xác nhận đã nhận được phần quyết định chính của phán quyết từ CAS. Dù tôn trọng thẩm quyền của tòa án trọng tài thể thao, FAM cho rằng mức án được áp dụng có dấu hiệu không tương xứng nếu so sánh với các trường hợp tương tự từng được CAS xử lý trước đây.

FAM cho biết sẽ chỉ đưa ra đánh giá chi tiết sau khi CAS công bố đầy đủ phần lập luận pháp lý của phán quyết. “Phần giải thích chi tiết vẫn chưa được ban hành, vì vậy mọi bình luận sâu hơn sẽ được đưa ra sau khi chúng tôi xem xét đầy đủ các căn cứ của quyết định”, thông cáo của FAM nêu rõ.

Vụ việc bắt đầu khi FAM cùng 7 cầu thủ nộp đơn kháng cáo chung lên CAS ngày 5-12-2025, nhằm phản đối các biện pháp kỷ luật từ FIFA. Trong hồ sơ gửi tòa, FAM thừa nhận tồn tại những “thiếu sót mang tính hệ thống” trong công tác quản lý và giám sát, đồng thời không loại trừ khả năng tổ chức này phải chịu trách nhiệm đối với các vi phạm.

Tuy vậy, FAM nhấn mạnh rằng các cầu thủ chỉ đóng vai trò hạn chế trong quá trình cung cấp tài liệu theo yêu cầu của liên đoàn. Theo lập luận của phía Malaysia, những cầu thủ này không phải là người chuẩn bị hay chỉnh sửa các hồ sơ liên quan đến việc xác nhận điều kiện thi đấu.

Trong đơn kháng cáo, FAM đề nghị hủy bỏ án phạt hoặc ít nhất giảm mức phạt tài chính. Nhóm cầu thủ cũng yêu cầu xóa toàn bộ lệnh cấm thi đấu hoặc áp dụng hình thức kỷ luật nhẹ hơn, với lý do họ không có ý định gian lận cũng như không hành động do bất cẩn.

Phiên điều trần trực tiếp được tổ chức ngày 26-2-2026 tại trụ sở CAS ở Lausanne (Thụy Sĩ). Sau khi xem xét toàn bộ bằng chứng, hội đồng trọng tài gồm ba thành viên kết luận rằng hành vi làm giả giấy tờ đủ điều kiện thi đấu đã được xác lập.

Theo đánh giá của CAS, các cầu thủ có phần trách nhiệm trong vụ việc nên lệnh cấm thi đấu 12 tháng được xem là hình phạt hợp lý và tương xứng. Tuy nhiên, dựa trên Điều 22 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA, hội đồng quyết định lệnh cấm chỉ áp dụng đối với việc tham gia các trận đấu chính thức, không mở rộng sang toàn bộ hoạt động bóng đá.

Điều này đồng nghĩa các cầu thủ vẫn được phép tập luyện và tham gia sinh hoạt chuyên môn cùng câu lạc bộ trong thời gian bị đình chỉ thi đấu. Lệnh cấm dự kiến hết hiệu lực vào đầu tháng 10-2026.

FAM cho biết trong suốt quá trình tố tụng, liên đoàn đã thừa nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót trong khâu giám sát. Các cuộc điều tra của cơ quan liên bang Malaysia cũng như FIFA vẫn đang được tiến hành và FAM cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ với các cơ quan chức năng.

FAM cũng nhấn mạnh kết quả này gây thất vọng lớn, đặc biệt đối với các cầu thủ. Theo FAM, họ không tham gia vào quy trình hành chính và không có hiểu biết về những vấn đề liên quan đến thủ tục giấy tờ. Các cầu thủ này đều là công dân Malaysia đã nhập quốc tịch theo đúng quy định pháp luật.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đã tiếp nhận thông báo từ CAS và đang xem xét những tác động liên quan tới vòng loại Asian Cup 2027. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á dự kiến sớm quyết định liệu đội tuyển Malaysia có bị xử thua 0-3 trong hai trận gặp Nepal và Việt Nam ở bảng F hay không.

Hiện Malaysia tạm dẫn đầu bảng với 15 điểm, nhiều hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối ngày 31-3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), trận đấu quyết định tấm vé duy nhất của bảng vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

HỮU THÀNH