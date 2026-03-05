U20 nữ Việt Nam sang Trung Quốc tập phòng ngự với các đối thủ cao to

U20 nữ Việt Nam sẽ sang Trung Quốc tập huấn nhằm tăng cường cọ xát với các đối thủ có thể hình vượt trội, chuẩn bị cho vòng chung kết U20 nữ châu Á và xa hơn là cạnh tranh tấm vé dự U20 nữ World Cup 2026.

U20 nữ Việt Nam tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026

Theo HLV người Nhật Bản Okiyama Masahiko, sau khoảng 10 ngày tập trung tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), U20 nữ Việt Nam đang duy trì tinh thần tập luyện tích cực và sự tập trung cao độ. Ban huấn luyện đánh giá khối lượng công việc đã hoàn thành đạt khoảng 30–40% so với kế hoạch đề ra.

“Các cầu thủ đang tiến bộ từng ngày và thể hiện thái độ tập luyện rất nghiêm túc”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ khi nói về quá trình chuẩn bị của toàn đội.

Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng bày tỏ sự hài lòng với nhóm cầu thủ trẻ được gọi lên từ lứa U19. Theo ông, các cầu thủ này nhanh chóng hòa nhập với tập thể, nắm bắt tốt chiến thuật và triết lý thi đấu mà ban huấn luyện xây dựng.

Sự xuất hiện của các nhân tố mới giúp tạo ra môi trường cạnh tranh tích cực trong đội hình. “Trong đội hiện có sự cạnh tranh rất lành mạnh để giành suất thi đấu. Các cầu thủ mới không hề thua kém và hiểu khá nhanh chiến thuật của đội”, ông Okiyama nói.

Đánh giá về các đối thủ tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026, đặc biệt là những đội bóng sở hữu thể hình vượt trội như Trung Quốc, HLV Okiyama Masahiko cho rằng họ không chỉ mạnh về chiều cao mà còn có tốc độ, kỹ thuật và tổ chức chiến thuật tốt.

HLV Okiyama Masahiko của U20 nữ Việt Nam

Chính vì vậy, chuyến tập huấn tại Trung Quốc được xem là cơ hội quan trọng để U20 nữ Việt Nam làm quen với cường độ thi đấu và phong cách của những đối thủ có nền tảng thể lực và thể hình tốt hơn.

HLV Okiyama Masahiko cũng nhấn mạnh rằng vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 sẽ có tính chất cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều so với vòng loại. Vì vậy, U20 nữ Việt Nam có thể phải tập trung nhiều hơn vào khâu tổ chức phòng ngự để hạn chế sức mạnh của các đối thủ.

Ở góc độ cầu thủ, tiền vệ Lưu Hoàng Vân cho biết ban huấn luyện đã xây dựng nhiều bài tập chuyên biệt nhằm cải thiện thể lực và khả năng phòng ngự cho toàn đội. Các nội dung tập luyện bao gồm tổ chức đội hình phòng ngự, xử lý tình huống khi gặp đối thủ có thể hình cao to và phân tích chiến thuật đối phương.

Trong quá trình chuẩn bị tại Hà Nội, U20 nữ Việt Nam cũng có các trận đấu tập với đội nam trẻ. Theo HLV Okiyama Masahiko, các trận đấu này nhằm giúp cầu thủ lấy lại cảm giác thi đấu sau quãng nghỉ, làm quen với những đối thủ có thể hình vượt trội, đồng thời kiểm chứng hiệu quả các nội dung đã tập luyện trong thời gian qua.

HỮU THÀNH