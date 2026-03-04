CLB Công an TPHCM sẽ “giải hạn” qua chuyến làm khách trên sân Pleiku?

Vừa trải qua hai trận thua liên tiếp đều trên sân nhà, CLB Công an TPHCM vẫn đứng yên với 20 điểm, đang bị nhóm cuối bảng áp sát về điểm số nên buộc phải sớm kết thúc giai đoạn sa sút qua chuyến làm khách trên sân Pleiku ở vòng 15 LPBank V-League.

Công an TPHCM giành chiến thắng 1-0 trước HA.GL ở trận lượt đi trên sân nhà.

Thực tế diễn biến trong trận gặp Becamex TPHCM vừa qua, các cầu thủ Công an TPHCM có thế trận khá tốt, nhiều thời điểm kiểm soát thế trận và tạo nhiều cú sút cầu môn hơn. Nhưng hàng công thiếu sắc bén đã buộc họ lãnh trận thua chung cuộc.

Điều đáng chú ý khi thời điểm này Công an TPHCM đang có đầy đủ lực lượng, nhất là đông đảo tay săn bàn, nhưng những gì mà họ thu hoạch thì chưa như mong đợi. Nhất là tiền đạo số 1 Tiến Linh đã bỏ lỡ nhiều pha ghi bàn trong những trận vừa qua.

HLV Lê Huỳnh Đức vốn xuất thân từ 1 tiền đạo, đã nhận xét về các chân sút trong tay mình sau trận gặp Becamex TPHCM: “Tôi đã cảnh báo điều này rồi. Từ trận gặp Thanh Hóa, chúng tôi tấn công nhiều nhưng không kết thúc được và phải trả giá. Bóng đá là vậy. Tôi không nuối tiếc, chỉ tiếc là không có bàn thắng. Nếu có bàn sớm thì mọi thứ đã khác. Khi tấn công nhiều mà không kết thúc được, cầu thủ sẽ ức chế, và chắc chắn sẽ phải trả giá, đặc biệt là ở những tình huống cố định".

Tiến Linh sẽ lấy lại cảm giá ghi bàn?

Vòng 15, Công an TPHCM sẽ có chuyến làm khách trên sân Pleiku gặp HA.GL, đối thủ mà họ đã từng giành trọn 3 điểm ở trận lượt đi. Đội khách bảo toàn được lực lượng tốt nhất trải đều trên cả 3 tuyến. Ngoài 3 ngoại binh còn có hai cầu thủ Việt kiều Williams Lee và Khoa Ngo. Cùng với những gương mặt kỳ cựu Patrick Lê Giang, Tiến Linh, Quang Hùng, Huy Toàn… họ hoàn toàn trội hơn HA.GL về chất lượng đội hình. Vấn đề quan trọng vẫn là tính hiệu quả của hàng công.

Ở chiều ngược lại, HA.GL sau những trận thành công đã để thua cách biệt 1-3 trước CAHN ở vòng 14. Trận thua đã giữ chân đội bóng phố Núi ở nhóm cuối bảng và hiểm nguy tiếp tục rình rập. Sẽ lắm thử thách chờ đón thầy trò HLV Lê Quang Trãi, nhất là trong thời điểm khu kỹ thuật HA.GL vắng Giám đốc Kỹ thuật Vũ Tiến Thành.

Cuộc so tài giữa HA.GL và Công an TPHCM diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 7-3.

Dự đoán: 1-2

QUỐC CƯỜNG