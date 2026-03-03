Ông Vũ Tiến Thành tạm dẫn dắt đội Ninh Bình

Hơn nửa ngày sau thông báo chia tay HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo, ban lãnh đạo đội Ninh Bình đã quyết định bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành tạm quyền dẫn dắt CLB trong thời gian tới.

Ông Vũ Tiến Thành trở lại công tác huấn luyện tại V-League

Trước khi nhận lời làm HLV tạm quyền tại Ninh Bình, ông Vũ Tiến Thành đang giữ chức Giám đốc kỹ thuật đội HAGL cũng như Giám đốc Học viện Bóng đá HAGL. Sau khi đội Ninh Bình tìm được HLV phù hợp, ông Thành sẽ trở lại Gia Lai.

Ông Vũ Tiến Thành sinh năm 1964, trưởng thành từ Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TPHCM. Sự nghiệp cầu thủ của ông Thành không có gì nổi bật, nhưng ông có kinh nghiệm huấn luyện cũng như từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo tại các đội Ngân hàng Đông Á, Sài Gòn FC (đều đã giải thể), CLB TPHCM (nay là Công an TPHCM), Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, HAGL và hiện làm HLV tạm quyền cho Ninh Bình.

Ông Vũ Tiến Thành cũng từng đảm nhiệm vai trò trợ lý ngôn ngữ cho các đời HLV ngoại như Alfred Riedl, Dido, Henrique Calisto… tại đội tuyển Việt Nam.

Trận ra mắt của HLV tạm quyền Vũ Tiến Thành cùng đội Ninh Bình là cuộc tiếp đón đội cuối bảng Đà Nẵng thuộc vòng 15 V-League 2025-2026, vào lúc 18 giờ ngày 7-3. Đà Nẵng vừa tìm lại cảm hứng chiến thắng khi vượt qua PVF-CAND với tỷ số 3-0 ở vòng trước, vì vậy ông Thành cùng các cầu thủ Ninh Bình cần phải thận trọng nếu không muốn đánh rơi điểm số trên sân nhà.

Ông Vũ Tiến Thành được đội Ninh Bình bổ nhiệm trong bối cảnh CLB này vừa sa thải HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo cùng trợ lý đồng hương Josep Maria Roma. Đôi bên chia tay khi Ninh Bình đón nhận trận thua 2-3 trước đội chủ nhà Nam Định thuộc vòng 14 V-League 2025-2026. Đây là trận đấu mà các học trò của HLV Gerard Albadalejo đã dẫn trước 2-0 nhưng vẫn thất bại trong việc mang về điểm số.

Rộng hơn, đội bóng đến từ Cố đô Hoa Lư đang trải qua chuỗi 3 trận thua, khiến họ từ vị trí đầu bảng tụt xuống thứ 3 trên bảng xếp hạng với 27 điểm. Ninh Bình đã bị CLB dẫn đầu là CAHN nới rộng cách biệt lên 8 điểm, và khoảng cách này có thể tiếp tục gia tăng khi CAHN vẫn còn trong tay 1 trận chưa đá.

Việc thay đổi ban huấn luyện khi V-League 2025-2026 đang bước vào giai đoạn nước rút sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội. Ninh Bình là CLB thứ 6 tại giải thay HLV trưởng, sau các đội Hà Nội, Thanh Hóa, SLNA, PVF-CAND và Nam Định.

Tin liên quan Ninh Bình chia tay HLV người Tây Ban Nha sau khi thua 3 trận liền

HỮU THÀNH