Đội chủ nhà Australia khởi đầu thuận lợi tại giải nữ châu Á 2026

Giải bóng đá nữ châu Á 2026 đã chính thức khai mạc vào chiều 1-3 với cuộc so tài giữa đội Australia và Philippines. Các cầu thủ chủ nhà đã giành 3 điểm đầu tiên sau chiến thắng với tỷ số 1-0.

Chủ nhà Australia giành 3 điểm ở trận ra quân.

Philippines vốn không là đội bóng đơn giản khi đang là đương kim vô địch SEA Games và cũng từng góp mặt tại World Cup 2023. Thể hình và thể lực tốt đã giúp nhiều cho họ khi vận hành lối đá phòng ngự phản công trước các cầu thủ chủ nhà vốn được đánh giá cao hơn.

Trận đấu khởi đi với diễn biến không bất ngờ khi Australia sớm giành quyền kiểm soát và tổ chức tấn công nhiều hơn. Tấn công áp đảo cùng số đông chân sút, Australia đã sớm có bàn thắng khơi thông bế tắc vào phút 14. Từ đường tạt bóng thuận lợi của Clare Wheeler được Caitlin Foord đánh đầu chuyền cho Sam Kerr kết thúc bằng pha dứt điểm cận thành.

Sức ép vẫn được Australia duy trì ở hiệp đấu đầu tiên trong sự phòng ngự vất vả của đội bóng đến từ Đông Nam Á. Đội chủ nhà còn có thêm 1 lần đưa bóng vào lưới Philippines nhưng không được công nhận do có lỗi việt vị.

Australia tiếp tục thi đấu lấn lướt ở hiệp 2 nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Dù vậy họ vẫn khép lại trận ra quân với 3 điểm đầu tiên, khởi đầu thuận lợi cho đội chủ nhà. Ngày 2-3, trận còn lại của bảng A sẽ diễn ra giữa Hàn Quốc và Iran.

Liên quan đến tình hình tại Trung Đông trong những ngày qua, ngày 1-3, LĐBĐ châu Á (AFC) đã cho biết tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến tại đây trong giai đoạn nhiều thách thức. AFC nêu rõ: “Ưu tiên hàng đầu của AFC vẫn là phúc lợi, sự an toàn và an ninh của tất cả các cầu thủ, HLV, quan chức và người hâm mộ. Về vấn đề này, chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ và thường xuyên với đội tuyển nữ Iran cùng các quan chức tại Gold Coast (Australia), cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ đầy đủ của chúng tôi".

CAO TƯỜNG