VFF mở bán vé trận Việt Nam – Malaysia

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo phát hành vé cho trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) với 3 mệnh giá.

Để đáp ứng nhu cầu theo dõi của khán giả, VFF đã đưa ra 3 mức giá vé khá linh hoạt bao gồm: 200.000 đồng, 300.000 đồng và cao nhất là 400.000 đồng/vé. Vé được mở bán từ ngày 21-3. Đây được đánh giá là mức giá phù hợp với tính chất quan trọng của một trận đấu tại vòng loại châu lục, giúp người hâm mộ dễ dàng tiếp cận và trực tiếp vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang -sik.

Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào ngày 31-3 tới đây chỉ còn mang tính thủ tục khi đội Việt Nam chắc chắn giành ngôi đầu bảng với khoảng cách 6 điểm hiện tại. Nhưng tính quyết liệt vẫn có thừa khi hai đội đều hướng đến mục tiêu giành chiến thắng.

Đội tuyển Malaysia dù không có 7 cầu thủ bị “tuýt còi” do không đúng thủ nhập tịch như quy định, nhưng vẫn còn hơn 10 cầu thủ gốc Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài và những cầu thủ nhập tịch khác có đủ điều kiện ra sân. Về phía đội tuyển Việt Nam, phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là giành 3 điểm trước Malaysia dù đã chắc chắn giành ngôi đầu bảng và sở hữu vé duy nhất của bảng này tham dự VCK Asian Cup 2027.

LÊ ANH