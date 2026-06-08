U19 Thái Lan mở rộng cánh cửa vào bán kết cho U19 Việt Nam

Với chiến thắng ngược dòng 3-2 trước U19 Malaysia vào tối 8-6, U19 Thái Lan đã giành ngôi đầu bảng B tiến vào vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026. Cũng từ kết quả trên đã gián tiếp giúp các cầu thủ Việt Nam loại bớt 1 đối thủ ở cuộc đua tranh suất vào bán kết dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U19 Thái Lan giành ngôi đầu bảng B sau 3 trận toàn thắng. Ảnh: FAT

Trước đó, đội tuyển U19 Việt Nam đã hoàn tất vòng đấu bảng với vị trí thứ nhì và trông chờ kết quả có lợi ở các trận U19 Thái Lan – U19 Malaysia và U19 Australia – U19 Campuchia là không có kết quả hòa. Diễn biến quyết liệt cùng sự sòng phẳng của hai đội Thái Lan và Malaysia ngay từ đầu trận đã phát tín hiệu khả quan cho U19 Việt Nam.

Không được đánh giá cao hơn, nhưng U19 Malaysia bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ở phút 15 từ pha đánh đầu của Amar Imran sau pha phối hợp đá phạt góc. Bị dẫn bàn, U19 Thái Lan dâng cao đội hình tấn công và đến phút 21 đã kịp có bàn gỡ 1-1 do công của Kong Sri.

Cuộc rượt đuổi bàn thắng diễn ra hấp dẫn sau đó khi Thái Lan vừa ghi bàn nâng tỷ số 2-1 ở phút 43 thì không lâu sau đó, Malaysia có bàn gỡ 2-2 trước khi hiệp đầu khép lại.

Ảnh: Changsuek

Sang hiệp hai, cục diện trận đấu tiếp tục ở thế đôi công quyết liệt khi hai đội đều không chấp nhận tỷ số hòa. Đến phút 79, hậu vệ Malaysia phạm lỗi trong vòng 16m50, trọng tài cho Thái Lan hưởng quả đá phạt 11m và Kongsri thực hiện thành công ghi bàn nâng tỷ số 3-2 cho Thái Lan.

Thắng trận này, Thái Lan giành ngôi đầu bảng B với 9 điểm. Malaysia đứng nhì bảng. Khi so sánh thành tích với đội Việt Nam thì các cầu thủ Malaysia đã không sánh bằng. Hai đội có cùng 3 điểm khi không tính thành tích thi đấu với đội đứng thứ tư cùng bảng, hiệu số bàn thắng của Malaysia là +2 so với +4 của Việt Nam.

Kết quả trên đã làm cho Malaysia vuột vé vào bán kết. Nhưng các cầu thủ Việt Nam còn chờ trận Australia – Campuchia vào tối 9-6. Nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa thì các cầu thủ Việt Nam sẽ bị loại.

LÊ ANH