FIFA giúp bóng đá Việt Nam phát hiện và không bỏ sót tài năng

Trong ngày làm việc thứ hai của Hội thảo FIFA về Phát hiện tài năng & Tiêu chí tuyển chọn, chuyên gia đến từ FIFA Eric Abrams đã đi sâu vào phương pháp phân tích tuyển chọn để từ đó giúp cho các học viên có cái nhìn cụ thể hơn về quy trình đánh giá tài năng trẻ.

Chương trình tại TPHCM bước sang ngày làm việc thứ 2 trên sân Phú Thọ. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Sau lễ khai mạc vào chiều 6-6, chuyên gia Eric Abrams đã trình bày những khái niệm mang tính tổng quát về quy trình Phát hiện tài năng & Tiêu chí tuyển chọn tài năng bóng đá. Trong ngày làm việc thứ hai diễn ra cả 2 buổi sáng và chiều ngày 7-6, các học viên được trang bị đầy đủ hơn khi đi sâu vào các phương pháp, phân tích tuyển chọn mang tính hệ thống để đảm bảo quy trình tuyển chọn đúng tiềm năng cầu thủ và không bỏ sót nhân tài.

Sau khi tiếp cận các khái niệm lý thuyết về quy trình tuyển chọn, vào buổi chiều, các học viên đã ra sân để xem các cầu thủ thi đấu trên sân tập Phú Thọ (TPHCM), thể hiện khả năng để từ đó thực hành về quy trình tuyển chọn thông qua các khái niệm, định nghĩa, tiêu chí đã được trang bị trong buổi học lý thuyết vào buổi sáng. Các học viên cũng đã thực hành cách thức tổ chức một buổi tuyển chọn theo những yêu cầu đề ra.

Chuyên gia Eric Abrams trao đổi cùng các cầu thủ trước buổi tập.

Chia sẻ về ngày làm việc thứ hai, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết buổi học rất có ý nghĩa đối với các HLV, đặc biệt là các học viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức tuyển chọn các cầu thủ trẻ. “Quy trình tuyển chọn cầu thủ được tổ chức thành hệ thống với quy trình khoa học và chuyên nghiệp để tuyển chọn không bị bỏ sót tài năng. Việc VFF và FIFA tổ chức có ý nghĩa nhằm hỗ trợ nâng cao tuyển chọn và đào tạo trẻ, phục vụ không chỉ cho địa phương mà còn góp phần giới thiệu nhiều cầu thủ giỏi cho bóng đá Việt Nam”, ông Đoàn Minh Xương bày tỏ.

Ngày 8-6, Hội thảo sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ ba trước khi tiến hành lễ bế mạc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

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LÊ ANH