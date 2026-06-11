U19 Việt Nam sớm lên kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại châu Á 2027

Ngày 11-6, đội tuyển U19 Việt Nam đã về nước sau khi khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026 mà đội bị loại ngay từ vòng bảng. Đội sẽ trở lại tập luyện vào cuối tháng 7 để chuẩn bị cho giải đấu chất lượng hơn là vòng loại U19 châu Á 2027.

Đội tuyển sẽ hội quân trở lại sau khi Giải U21 quốc gia 2026 kết thúc, dự kiến vào khoảng ngày 29-7. Tiếp đó, U19 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 8-8 đến 17-8 nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị tốt nhất cho Vòng loại U20 châu Á 2027.

Theo thể thức mới được LĐBĐ châu Á (AFC) áp dụng, 32 đội thuộc Giai đoạn Vòng loại sẽ được chia vào 8 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý là AFC lần đầu tiên áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ gồm Giai đoạn Vòng loại (Qualification Phase) và Giai đoạn Phát triển (Development Phase). Trong đó, các đội có thứ hạng cao hơn sẽ tham dự Giai đoạn Vòng loại, còn 12 đội thuộc nhóm còn lại sẽ thi đấu ở Giai đoạn Phát triển nhằm tạo thêm cơ hội cọ xát và nâng cao trình độ.

Bên cạnh đó, 6 đội xếp thứ tư có thành tích thấp nhất tại Giai đoạn Vòng loại sẽ phải xuống thi đấu ở Giai đoạn Phát triển tại chu kỳ tiếp theo. Ngược lại, 3 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở Giai đoạn Phát triển sẽ được thăng hạng lên thi đấu tại Giai đoạn Vòng loại.

Đội tuyển U20 Việt Nam thuộc nhóm tham dự Giai đoạn Vòng loại. Theo kết quả bốc thăm, đội nằm ở bảng C cùng các đối thủ Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Đây được đánh giá là bảng đấu có chất lượng chuyên môn cao khi Iran thuộc nhóm hạt giống số 1 và là một trong những nền bóng đá trẻ giàu truyền thống của châu Á. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên và Palestine cũng là những đối thủ giàu tính cạnh tranh, hứa hẹn tạo nên cuộc đua quyết liệt cho các vị trí dẫn đầu.

U20 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 29-7 và tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2027. Vòng loại U20 châu Á 2027 (bảng C) sẽ diễn ra từ ngày 31-8 đến 6-9 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

LÊ ANH