Đội Bắc Ninh đứng trước cơ hội 2 năm thăng 2 hạng chuyên nghiệp

Là tân binh của Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, nhưng Bắc Ninh đã gây ấn tượng mạnh khi vượt qua nhiều đối thủ giàu truyền thống như CLB TPHCM, Quy Nhơn United… để cán đích ở vị trí thứ hai chung cuộc. Thành tích này giúp đội bóng giành quyền tham dự trận play-off với PVF-CAND để tranh suất dự V-League mùa tới.

Bắc Ninh là đội á quân tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. ẢNH: VPF

Thực tế, thầy trò HLV Paulo Foiani đã trải qua hành trình đầy gian truân trong lần đầu góp mặt ở sân chơi thuộc hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Những khó khăn xuất hiện ngay từ giai đoạn đầu mùa khi Bắc Ninh có thời điểm rơi xuống nhóm giữa bảng xếp hạng.

Với kinh nghiệm của những cựu binh như Nguyễn Hải Huy, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh, tiền vệ Phan Văn Hiếu; sự trưởng thành từ tài năng trẻ Vũ Xuân Tín; cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng mà ngoại binh Bruno Cunha có được, Bắc Ninh đã từng bước bứt phá. Đặc biệt, tài thao lược của HLV Foiani đã giúp đội bóng tạo nên màn ngược dòng đầy ngoạn mục. Họ đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp Quy Nhơn United ngay trên sân khách, đồng thời chặn đứng chuỗi trận bất bại của đương kim vô địch Đồng Nai.

Khép lại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, Bắc Ninh giành được 45 điểm với 13 chiến thắng, 6 trận hòa và chỉ để thua 3 trận. Phong độ ổn định của toàn đội là yếu tố quan trọng giúp Bắc Ninh duy trì những kết quả tích cực qua từng vòng đấu.

“Tôi đã gắn bó với Bắc Ninh được 11 tháng rưỡi. Mục tiêu giành quyền thăng hạng V-League không chỉ là khát vọng của riêng tôi mà còn là mục tiêu chung của CLB. Chúng tôi chỉ còn một trận đấu phía trước và đây có thể xem là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ. Với quyết tâm cao nhất và tinh thần chiến đấu hết mình, chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với mục tiêu duy nhất là chiến thắng”, HLV Foiani chia sẻ.

Bắc Ninh kỳ vọng vào kinh nghiệm của cựu binh Nguyễn Hải Huy

Bắc Ninh đang đứng trước cơ hội thực hiện kỳ tích 2 năm thăng 2 hạng chuyên nghiệp. Nếu đánh bại PVF-CAND ở trận play-off diễn ra trên sân Hà Tĩnh vào 18 giờ tối 12-6 tới, thầy trò HLV Foiani sẽ chính thức giành quyền góp mặt tại V-League.

Dù vậy, Nguyễn Hải Huy cùng các đồng đội hiểu rõ những khó khăn đang chờ đợi phía trước. Trong suốt 12 năm qua, chưa có đội hạng Nhất nào đánh bại đại diện V-League ở trận tranh suất tham dự hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam mùa kế tiếp.

Bản thân HLV Foiani cũng đánh giá rất cao PVF-CAND khi cho rằng đối thủ sở hữu đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội. Tuy nhiên, theo nhà cầm quân người Brazil, ở một trận đấu loại trực tiếp, yếu tố quyết định không nằm ở tên tuổi hay danh tiếng mà là khả năng duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

“Tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng chúng tôi phải nhập cuộc với sự tập trung cao nhất, áp sát quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên và duy trì điều đó cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Cơ hội chỉ đến trong một trận đấu duy nhất và kết quả của trận đấu này sẽ quyết định thành công hay thất bại của cả Bắc Ninh lẫn đối thủ. Hiện tại, tôi đang có trong tay một tập thể tốt, đoàn kết và mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu hết mình vì mục tiêu đã đề ra”, HLV Foiani nhấn mạnh.

Bắc Ninh đã có mặt tại Hà Tĩnh và có 5 ngày chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu, từ việc làm quen với điều kiện thời tiết đến mặt sân thi đấu. Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Ninh thi đấu trên sân Hà Tĩnh, nhưng phần lớn các cầu thủ của họ thì đã quá quen với địa điểm này vì từng thi đấu tại V-League trước đây.

HỮU THÀNH