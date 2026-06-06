Sau 5 mùa giải làm công tác huấn luyện tại CLB TPHCM (trước đây là Bà Rịa - Vũng Tàu), HLV Nguyễn Minh Phương đã giành được tấm huy chương đầu tiên cùng đội bóng.

CLB TPHCM đứng hạng ba tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 6-6, CLB TPHCM tiếp đón Đồng Tháp trên sân Bà Rịa. Trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với cả hai đội, bởi Đồng Tháp đã sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng từ vài vòng trước. Trong khi đó, CLB TPHCM cũng đã chắc chắn cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc.

Ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương giành chiến thắng 2-0 trước Thanh Niên TPHCM. Cùng với việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Quy Nhơn United nhận thất bại, Nguyễn Thanh Thắng cùng các đồng đội chính thức đoạt huy chương đồng.

Tổng Giám đốc Công ty VPF Nguyễn Minh Ngọc, HLV Đinh Hồng Vinh cùng đại diện FPT Play trao huy chương cho CLB TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nên trong ngày nhận bảng danh vị và huy chương, CLB TPHCM đã thi đấu đầy quyết tâm trước Đồng Tháp để trọn vẹn niềm vui. Lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1. Nguyễn Quốc Hoàng mở tỷ số ở phút 30, trước khi cầu thủ Việt kiều Zan Nguyễn nhân đôi cách biệt ở phút 45+1.

Sang hiệp 2, CLB TPHCM tiếp tục tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn bảo toàn chiến thắng 2-0 đến hết trận.

Khép lại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, CLB TPHCM giành 11 chiến thắng, hòa 5 trận và thua 6 trận, qua đó có được 38 điểm. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của HLV Nguyễn Minh Phương cùng CLB TPHCM, qua đó cân bằng thành tích mà ông từng đạt được với đội hạng Nhất Bình Phước (nay là Đồng Nai) ở mùa giải 2019.

Niềm vui của các cầu thủ CLB TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

CLB TPHCM cũng là đại diện duy nhất của bóng đá Thành phố giành huy chương tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Đại diện còn lại là Đại học Văn Hiến kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7 với 28 điểm.

Cũng trong chiều 6-6, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tiến hành trao bảng danh vị á quân cùng huy chương bạc cho Bắc Ninh. Thầy trò HLV Paulo Fiaoni khép lại mùa giải với 45 điểm và giành suất đá trận play-off tranh vé tham dự V-League mùa tới với đội xếp thứ 13 tại V-League 2025-2026.

Bắc Ninh nhận huy chương bạc trước khi bước vào trận playoff tranh vé dự V-League mùa tới. ẢNH: TÂM HÀ

Như vậy, Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 đã khép lại với chức vô địch cùng suất thăng hạng trực tiếp lên V-League thuộc về Đồng Nai. Bắc Ninh giành ngôi á quân, còn CLB TPHCM xếp hạng ba. Thanh Niên TPHCM là đội duy nhất xuống chơi ở Giải hạng Nhì từ mùa giải tới. Trong khi đó, ngoại binh Thaileon của Quy Nhơn United giành danh hiệu Vua phá lưới với 14 bàn thắng.

HỮU THÀNH