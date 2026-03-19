Thắng dễ Đài Bắc Trung Hoa, CHDCND Triều Tiên giành vé dự World Cup nữ 2027

Suất vé vớt cuối cùng của khu vực châu Á tham dự World Cup nữ 2027 đã được xác định qua trận play-off cuối cùng giữa hai đội CHDCND Triều Tiên và Đài Bắc Trung Hoa vào tối 19-3. Trận đấu kết thúc với tỷ số cách biệt 4-0 cho các cô gái CHDCND Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên quá mạnh so với Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: AFC
CHDCND Triều Tiên quá mạnh so với Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: AFC

Vượt trội về thực lực, CHDCND Triều Tiên đã nhanh chóng tạo thế trận lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức mạnh của hàng tấn công CHDCND Triều Tiên với bộ ba Hong song-ok, Ri Hak, Kim Song-gyong đã sớm đẩy hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa vào thế chống đỡ vất vả.

Tạo sức ép mạnh mẽ, nhưng hiệp đầu khép lại các cầu thủ CHDCND Triều Tiên chỉ ghi được 1 bàn từ pha lập công của Hong Song-ok vào phút 32. Trong khi đó đội Đài Bắc Trung Hoa như chỉ tập trung phòng ngự và không tạo được tình huống nguy hiểm đáng chú ý về phía khung thành đối phương.

Sang đầu hiệp 2, CHDCND Triều Tiên tiếp tục màn tra tấn thể lực với lối chơi tấn công nhanh. Liên tiếp vào các phút 49 và 52, CHDCND Triều Tiên ghi thêm 2 bàn do công Hong Song-ok và Kim Kyong-yong.

Sau bàn thắng thứ 3, CHDCND Triều Tiên chủ động đá chậm, kiểm soát bóng ở khu trung tuyến. Dù vậy, trước hàng thủ gần như mất sự tập trung sau khi bị dẫn cách biệt của Đài Bắc Trung Hoa, các cô gái CHDCND Triều Tiên còn tạo thêm nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng chỉ thêm 1 lần thành công vào phút 68 khi Hong Song-ok hoàn tất cú hattrick bàn thắng ở trận này.

Như vậy, khu vực châu Á đã xác định 6 đại diện tham dự World Cup nữ 2027 gồm Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Philippines. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Philippines tham dự ngày hội của bóng đá nữ thế giới. Trong khi đó dù thua ở vòng play-off nhưng cơ hội dự World Cup 2027 vẫn còn với Uzbekistan và Đài Bắc Trung Hoa ở vòng play-off Liên lục địa.

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục

