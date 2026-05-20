Xuất hiện các cặp derby ở loạt trận mở màn giải nữ VĐQG 2026

Sáng 20-5, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ Công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp Lịch thi đấu giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú và ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc tại Lễ công bố nhà tài trợ.

Mùa giải năm nay, Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc tiếp tục đồng hành cùng giải đấu trong vai trò nhà tài trợ chính. Sau 15 năm gắn bó, sự hiện diện của đơn vị này đã góp phần giúp giải đấu ngày càng khẳng định vị thế, nâng cao chất lượng chuyên môn cũng như tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, giải nữ VĐQG vẫn là sân chơi quan trọng để các cầu thủ nữ nuôi dưỡng đam mê, thể hiện năng lực và hướng tới mục tiêu góp mặt trong đội tuyển quốc gia.

Giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 có sự tham dự của 7 đội bóng gồm Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TPHCM I và TPHCM II. Điểm đáng chú ý ở mùa giải năm nay là lần đầu tiên áp dụng thể thức sân nhà – sân khách. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt để tính điểm, qua đó xác định thứ hạng chung cuộc. Đội vô địch sẽ giành quyền đại diện Việt Nam tham dự giải vô địch các CLB nữ châu Á mùa giải 2027-2028.

Ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc phát biểu tại buổi lễ

Theo kết quả bốc thăm lịch thi đấu, ngay ở lượt trận mở màn, Hà Nội II sẽ chạm trán Hà Nội I, Thái Nguyên T&T đối đầu Phong Phú Hà Nam, trong khi TPHCM I gặp TPHCM II. Than KSVN là đội nghỉ ở lượt đấu đầu tiên.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch sẽ nhận 500 triệu đồng, đội á quân nhận 300 triệu đồng và đội hạng ba nhận 200 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao các danh hiệu cá nhân như đội bóng phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất và tổ trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, lượt đi của giải sẽ diễn ra từ ngày 20-6 đến 19-7 trong khi lượt về bắt đầu từ ngày 23-7 và kết thúc vào 21-8-2026. Trước thềm mùa giải, VFF đã triển khai thí điểm quy trình cấp phép cho các CLB tham dự. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống trực tuyến và là yêu cầu bắt buộc, nhằm hướng tới nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch cũng như phát triển bền vững cho bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.

HƯƠNG NGUYỄN